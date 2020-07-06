Українська телеведуча майже 7 років тому одружилась з режисером Владом Кочатковим. Їхнє подружнє життя сповнене як романтичними, так і курйозними моментами. З нагоди Дня поцілунків Соломія Вітвіцька вирішила розповісти, як коханий залишив гулю на її лобі під час несподіваних ніжностей.

Інцидент, який розкрила Соломія Вітвіцька на особистій сторінці в інстаграмі, стався під час весільної подорожі наречених до Марокко. Тоді пара готувалася до розкішної зйомки у романтичних образах, а над бездоганним виглядом ведучої майстри чаклували понад дві години. За цей час вона встигла засумувати за коханим та хотіла здивувати його ніжним поцілунком, який завершився травматично для обох.

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Як наречений відреагував на поцілунок Соломії Вітвіцької?

Поряд з імпровізованою гримеркою режисер та кліпмейкер Влад Кочатков заснув в очікуванні обраниці. Ведуча вирішила підкрастися і спробувала різко обійняти. Проте довгожданий поцілунок так і не відбувся. Чоловік не очікував ніжностей та "зарядив" Соломії Вітвіцькій ліктем просто в лоба.

"Від несподіванки Влад (ред. LifeStyle 24) різко смикнувся та випадково "зарядив" мені рукою просто в обличчя. В той момент в нашому номері вибухнув армагедон і почалася паніка: Влад бігав по кімнаті і тримався за лікоть, бо саме нервом потрапим мені у лоба. Я трималася за голову і майже ридала", – пригадала телезірка.

Соломія Вітвіцька пригадала, що за лічені секунди у неї на лобі з'явилась велика гуля розміром з куряче яйце. Візажистка, фотограф та вся знімальна група були шоковані, а згодом намагалися прикрити результат "травматичного поцілунку". Проте гулю так і не вдалось приховати ані під час відеозйомки, ані під час фотосесії.

Зараз подружжя з усмішками згадує той курйозний інцидент та несподівану романтику. Відвертий допис ведуча доповнила ніжними фото зі зйомки в Марокко. Вона позувала у розкішній весільній сукні з довгим шлейфом, а її обранець – у чорному смокінгу. Закохані щиро усміхалися на камеру та, схоже, вже встигли оговтатися від пережитого стресу.