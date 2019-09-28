Засмагле тіло, чорна білизна і гострі підбори: Жасмін Тукс приголомшила еротичними фото

Знамениті моделі сучасності не здивують шанувальників відвертими фото чи образами, адже виходити на подіум напівоголеними – частина їхньої професії. Проте у їхніх шафах є фотозйомки, які вражають ефектністю та сексуальністю. Саме такі днями показала світові 28-річна Жасмін Тукс.

Екзотична красуня зі східною зовнішністю неодноразово вражала своїми виходами під час шоу Victoria’s Secret чи фотозйомками для інших брендів. Проте нові фото Жасмін Тукс, які вона опублікувала на своїй Instagram-сторінці отримали чи не найбільший зворотній зв'язок від прихильників.

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Ще б пак! Сексуальна "ангельська" красуня опублікувала доволі відверті фото, над якими чаклував фотограф Adam Franzino. На фото спокуслива американка позує у чорній білизні з красивим орнаментом, яка складалася з закритого бюстгальтера та напівпрозорих трусиків. Ефектності образу моделі додали чорні лакові туфлі-човники на гострих підборах і сонцезахисні окуляри.

Спокуслива Жасмін Тукс вдало підібрала пози для такого фотосету: на одному з фото вона позувала на фоні стіни, спираючись на панель, на другому – поставивши струнку ногу на м'яку частину, а на третьому вона розкуто сіла на диван, широко розставивши ноги. Що цікаво, додатковим атрибутом її зйомки стала склянка з рідиною, що на вигляд нагадувала віскі.