Засновник Go_A розповів про підготовку до Євробачення-2021 та зізнався, кого вважає конкурентом

Український рок-гурт Go_A представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2021. Засновник колективу Тарас Шевченко розповів, як музиканти готуються до виступу в Роттердамі та зізнався, представників яких країн вважає найсильнішими конкурентами.

16 травня відбудеться грандіозне онлайн-шоу Eurovision: Europe Shine A Light. Це альтернатива Євробаченню-2020, яке скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тарас Шевченко розповів виданню "Укрінформ", як Go_A готується до пісенного конкурсу, який відбудеться наступного року.

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Думки про участь в Євробаченні у Go_A з'явилися ще минулого року, коли вони виступали за кордоном.

Ми побачили, що нашу музику, взагалі українську музику дуже добре сприймають. Інколи навіть краще, ніж у нас. Зрозуміли, що це може бути цікаво не тільки тут, а й у Європі. Наскільки я знаю, наша пісня Solovey є в ротації на радіо в Італії, Греції. Нам подобається нести українську музику, мову, культуру в світ. Тож так, ми цілком готові до того, щоб представляти Україну на Євробаченні-2021,

– сказав Тарас.

Музикант каже, що на Нацвідборі вдалося перемогти, бо Go_A були тим, ким є насправді і не намагалися прикидатися кимось. Вони робили комбінацію фольклорної та електронної музики, яка була присутня у їхній творчості завжди. Проте, яку саме пісню представлять для конкурсу 2021 року ще не знають. Є ймовірність, що напишуть декілька пісень і запропонують фанатам обрати ту, яка їм найбільше сподобається.

Також Шевченко розповів, представників яких країн вважає найбільш потужними, які можуть стати реальними конкурентами на конкурсі.

"Євробачення для мене завжди було можливістю відкрити для себе нові імена. І цього разу серед представників країн-учасниць є багато цікавих музикантів. Але говорити про когось із них як про конкурентів важко, бо всі ми різні. Скажімо, чи можна порівнювати бандуру з гітарою? Є, звичайно, музиканти, пісні яких подобаються більше. Скажімо, співак Gjon's Tears із Швейцарії. Катя є фанаткою його манери співу! Також нам дуже подобається гурт Roop із Литви, дуже самобутній. Цікава виконавиця з Ірландії – співачка Леслі Рой. У нас була можливість послухати майже всіх, і в кожного є щось особливе", – зізнався Тарас.

Нагадаємо, нещодавно Go_A презентував фінальну версію пісні Solovey, з якою мав представляти Україну на Євробаченні-2020 у Роттердамі.

Дивіться lyric-відео до пісні Go_A – Solovey: