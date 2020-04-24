Засновниця "Орла і Решки" розкритикувала Настю Івлєєву та інших блогерів за хайп на карантині

Продюсерка Світлани Лободи, режисерка та кліпмейкерка, засновниця телепрограми "Орел і Решта" Нателла Крапівіна емоційно висловилася щодо зростання впливу блогерів та контенту, який вони поширюють. Вона розкритикувала їх та зазначила, що нині можна спостерігати значне зниження інтелектуальних запитів аудиторії.

Карантин для багатьох став справжнім випробуванням. Люди більше часу проводять у соціальних мережах, а відповідно популярність блогерів зростає, кількість підписників збільшується і потрібно створювати якомога більше контенту. Проте зазвичай інформація, яку подають сучасні лідери думок переважно не передбачає нічого, окрім розваг. Свою думку щодо цього зіркова продюсерка Нателла Крапівіна висловила на особистій сторінці в інстаграмі.

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Нателла зазначила, що після карантину світ вже ніколи не буде таким, як був раніше.

"Карантин остаточно переконав мене, що заради хайпу люди здатні на все, включаючи, підпалити себе на на**ти самому собі на обличчя. Це подивляться сотні тисяч людей, серед яких підлітки, наші діти. Розумію, що виглядаю, як старезна бабуся і зараз багато хто казатиме, що кожен має право на все. Безумовно, це так. І це "право на все" спричиняє те, що президентом може стати артист, а міністром культури, наприклад, блогер", – написала в публікації продюсерка.

А жити ми будемо в країні, де шоу ніколи не закінчується. Просто тому, що бути ідіотами – весело,

– гнівно зазначила Крапівіна.

Такі висловлення діячки шоу-бізнесу були спрямовані і проти блогерки з більш, ніж 16-мільйонною аудиторією підписників в інстаграмі Насті Івлєєвої. Дівчина розпочала свою зіркову кар'єру саме на проєкті "Орел і Решка", де була ведучою.

На карантині настя створює велику кількість розважального контенту, який не несе жодної корисної інформації. Наприклад, репер Тіматі проколює собі губу в прямому ефірі, а вона малює картину грудьми. Її трансляції переглядає більш, ніж пів мільйона людей, а їх записи набирають декілька мільйонів переглядів.

Та користувачі мережі в коментарях звинувалити Карпівіну в заздрості до знаменитості. Продюсерка відповіла, що Настя стала відомою та успішною саме завдяки програмі "Орел і Решка", тому заздрити Нателла може лише сама собі.