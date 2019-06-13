Застигла у часі краса: приголомшливі фото покинутих будівель

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Фото Романа Роброка
Фото Романа Роброка / Instagram // Roman Robroek

У роботах нідерландського фотографа Романа Роброка стільки зачарованості покинутими пам'ятками архітектури, скільки і болю – від того, що вони більше нікому не потрібні. Це щось абсолютно прекрасне, створене людиною, але до чого вона більше стосунку мати не хоче.

Проте сам фотограф відчуває свою справу більше як надихаючу і цікаву із мінімальними проявами суму з приводу, що краса "самотніх" будівель, яка розкладається з кожним роком дедалі швидше, – це радше відбиток історії в сьогоденні. І її найкращі часи вже давно позаду. 

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Для відвідин деяких будівель потрібно отримати дозвіл

Роброк подорожує по всій Європі у пошуках застиглих у часі будівель, але найчастіше його знімки родом з Італії.


Дивлячись на фото, мимоволі думаєш, за яких обставин вони "осиротіли"

Митець розповідає, що дістатись до покинутих замків або церков часто буває непросто. Оскільки деякі з них перебувають в аварійному стані – із величезними дірами у підлозі на поверхах, зруйнованими стінами та сходами, – то для відвідин таких місць треба отримати дозвіл. А часом ще й "видають" супроводжуючого. 


Частина будівель перебуває в аварійному стані 


Краса, застигла у часі

"Це чудово – побачити, як відрізняється архітектура (різних міст, країн у часі). І я вважаю, що кожне місце розповідає власну історію. Зануритись у цю атмосферу й поділитись побаченим з іншими – це теж прекрасно. Каплиці та церкви є одними з моїх улюблених покинутих місць для відвідування. Все через таємницю того, що відбувається "за вівтарем". Я можу оглянути кожну кімнату і зіткнутися з найдивовижнішими речами – одяг, стародавні книги та інструменти, що використовуються в службах", – поділився Роброк. 


Одна з найбільших пристрастей Романа – фотографування каплиць


Більшість знімків Роброк зробив в Італії


Деякі будівлі розташовані у таких хащах, що їх і не одразу знайдеш

Покинуті будівлі у проекті Романа Роброка: дивіться фотогалерею

Всі фото – Roman Robroek

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Архітектура Новини нерухомості
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