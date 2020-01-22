Засуджений на смерть Роман Золотарьов повернувся в Україну: що відомо про його творчість

Молодий хлопець Роман Золотарьов, якому у Малайзії присудили смертну кару за перевезення сумнівного вантажу, повернувся в Україну. Там на нього чекав батько та представники Офісу омбудсмена.

Відомо, що Роман Золотарьов був учасником популярного вокального проєкту "Х-Фактор 3" у 2012 році. Тоді вони отримали чотири "так" від суддів і потрапили в наступний етап шоу.

Важливо! У Малайзії скасували страту українця-учасника Х-фактора, він повернувся додому: фото

Виступ Романа Золотарьова на Х-Фактор 2012: відео

Також у його анкеті на ресурсі ACMODASI вказано, що він був учасником шоу "Битва хорів" (2013), брав участь в масових зніманнях у серіалі "Свати" (2012), зіграв головну роль в християнському мюзиклі "Щастя є" (2013) та виступив героєм відеокліпу "Понедельник или вторник".

Брати Золотарьови на кастингу Битва хорів 2013: дивитись відео онлайн

Брати Золотарьови на шоу Битва хорів 2013: дивитись відео онлайн

Окрім цього, у 2012 році Роман Золотарьов з братом Аліком створили ютуб-канал під назвою Golden Brothers. Там вони випустили 6 відеороликів, у яких виконували кавери на різні відомі композиції. Найпопулярнішим з них стало відео під назвою Stay – 3,8 тисячі переглядів.

Golden Brothers – Stay: дивитись відео онлайн

Останнє відео під назвою How To Love було опубліковане в ютубі у 2015 році.

Golden Brothers – How To Love: дивитись відео онлайн

Що відомо про затримання та вирок Романа Золотарьова?

За словами омбудсмена Людмили Денісової, після занять артистичною діяльністю в Україні Роман Золотарьов вирішив поїхати на заробітки до Бразилії. Там роботодавець раптово скасував усі наперед узгоджені домовленості щодо роботи хлопця, тому у квітні 2017 року він мав повернутися додому. Втім хлопець послухав незнайомих осіб доставити до Лаосу валізу з речами, не знаючи про її вміст, через що і був затриманий малайзійськими митниками. У 2019 році малайзійський суд засудив українця до страти шляхом повішення.

Згодом до голови комісії Малайзії з прав людини звернувся батько Романа, щоб ті звільнили їхнього сина. Допомогти у звільненні українця визвались і українські дипломати та Офіс омбудсмана, внаслідок чого вирок про смертну кару було скасовано. Так про це розповіла Денісова у фейсбуці. Сьогодні, 22 січня, хлопець повернувся на Батьківщину.



Роман Золотарьов повернувся з Малайзії в Україну / Facebook / @Людмила Денісова



Роман Золотарьов повернувся з Малайзії в Україну / Facebook / @Людмила Денісова