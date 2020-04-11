Засудженому Гарві Вайнштейну висунули нові звинувачення: яке покарання йому загрожує

На початку березня одіозному голлівудському продюсеру винесли покарання терміном на 23 роки ув'язнення. Проте слідчі оголосили нові звинувачення Гарві Вайнштейну, які стосуються нападу сексуального характеру.

Як повідомляє видання Page Six, вчора, 10 квітня, прокуратура Лос-Анджелеса заявила про чергове звинувачення Гарві Вайнштейна у домаганнях. Справа стосується нападу сексуального характеру в готелі в Беверлі-Гіллз. Інцидент стався 11 травня 2010 року.

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Ще у жовтні минулоріч слідчі опитали нову жертву продюсера, яка нещодавно представила докази, які свідчать, що напад на неї відбувся в межах 10-річного терміну.

"Ми продовжуємо вивчати та підсилювати нашу справу. Якщо ми знайдемо нові докази раніше зафіксованого злочину, ми з'ясуємо, чи слід подавати додаткові кримінальні звинувачення", – йдеться у заяві прокуратури Лос-Анджелеса. Якщо ж суд визнає Гарві Вайнштейна винним у нападі сексуального характеру, йому загрожує покарання, терміном в 29 років в'язниці.

Нагадаємо, що голлівудського продюсера визнали винним у примусовому оральному сексі з колишньою асистенткою Project Runway Мімі Хейлі в 2006 році та згвалтуванні актриси Джесіки Манн. Гарві Вайнштейна засудили до 23 років ув'язнення та відправили відбувати покарання на острів Рікерс. Там він заразився коронавірусом, який йому вдалося побороти після 14-денного карантинного режиму.