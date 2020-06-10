Знаменита співачка відверто ділиться з шанувальниками особистим життям. Надя Дорофєєва зізналася, що їй, як й іншим людям, характерно змінюватися. Так, зірка не соромиться визнавати, що раніше засуджувала інших за їхні вчинки. Як змінилися інші вподобання артистки, читайте в новині LifeStyle 24.

Відверті зізнання ексучасниця гурту "Время и стекло" зробила в інстаграм-профілі. Надя Дорофєєва не стала деталізувати, що повпливало на переосмислення її вподобань та цінностей, проте наголосила, що людям характерно змінюватися.

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Так, співачка розповіла, як вчинками спростовувала свої ж слова. Раніше вона була переконана, що ніколи не зробить татуювання, проте зараз на її тілі аж 14 невеликих зображень, які вона радо демонструє шанувальникам під час зйомок. Також Дорофєєва не любила приймати ванну й оцінила переваги такого релаксу лише цьогоріч. Крім того, вона запевняла, що не любить літо, проте з настанням нового сезону її вподобання суттєво змінилися.

Найвідвертіше зізнаня Наді Дорофєєвої стосувалося стосунків з людьми. Вона чесно розповіла, що раніше завжди засуджувала інших за їхні вчинки. Проте зараз зірка усвідомила, якою "дурненькою та нетерпимою" вона була.

Цікаво спостерігати за собою з усіма цими змінами. Сподіваюся, що кожен з нас стає тільки краще,

– висловилася знаменитість.

Образ Наді Дорофєєвої

Відвертий допис красуня доповнила новим фото. У спекотний літній день вона позувала в яскравій рожевій олімпійці, яку розстебнула в зоні декольте. Волосся зірка залишила розпущеним, проте заплела дві тонкі косички спереду. Попри спеку на її обличчі розкішний макіяж з акцентом на рожевих губах. Не забула Дорофєєва й про аксесуари, одягнувши масивний ланцюжок на шию.