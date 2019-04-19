Засвітила довгі ноги: новий "ангел" Victoria's Secret Алексина Грем презентує новинки від бренду

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Алексина Грем
Алексина Грем / Instagram / @alexinagraham

Алексина Грем лише недавно приєдналася до складу славнозвісних "ангелів", однак вона одразу приступила до своїх прямих обов'язків. Напередодні Victoria's Secret організував захід, на якому презентував новинки 2019 року. Спокуслива англійка змогла вдало себе проявити і ще раз довести, що вона заслужила на це звання.

Традиційна примірка та презентація новинок від білизняного бренду Victoria's Secret відбулася напередодні, 18 квітня. Світлини з запланованого заходу Алексина Грем, яка нещодавно поповнила ряди знаменитих "ангелів", опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Англійка прибула на презентацію у сексапільній жовтій сукні з глибоким декольте, однак для примірки вона перевтілилася у більш відвертий образ. Вона одягнула міні-халат, який доповнила золотистими босоніжками. Вона звабливо позувала перед камерою, посилаючи повітряні поцілунки в об’єктив та широко посміхаючись.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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