Засвітила оголені ноги: Ірина Шейк розбурхала мережу провокативною світлиною з модельєром

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Іноземні таблоїди лише припинили гриміти заголовками про "хімію" між Бредлі Купером і Леді Гагою, як дров у вогонь підкинула сама Ірина Шейк. Модель опублікувала доволі провокаційне фото, на якому постала разом зі знаменитими 66-річним модельєром.

Після виступу Леді Гаги і бойфренда Ірини Шейк Бредлі Купера на церемонії Оскар-2019 мережу підірвали новини про їхню "хімію", приховані почуття і таємний роман. Ірина Шейк ці чутки вирішила не коментувати і через кілька тижнів після того, як вони стихли, сама розбурхала мережу відвертим фото з іншим чоловіком. Варто відзначити, що знімки з Бредлі Купером на своїй сторінці в Instagram зірка публікує вкрай рідко.

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На новій світлині 33-річна Ірина Шейк постала з 66-річним модельєром Жан-Полем-Готьє. Шанувальники запідозрили, що фото було зроблене під час зйомок рекламної кампанії нового аромату. На знімку модель позувала у чорній міні-сукні-піджаку, під яким була лише білизна. Що цікаво, для фото Ірина Шейк виставила ногу на французького модельєра, широко посміхаючись.

Ірина Шейк
Ірина Шейк і Жан-Поль-Готьє / Instagram / @irinashayk

Варто додати, що це не перший провокативний знімок на сторінці російської моделі. Нещодавно вона опублікувала фото в ліжку, з рушником на голові та в банному халаті поруч з італійським модельєром Ріккардо Тіші.

Ірина Шейк
Ірина Шейк і Ріккардо Тіші Instagram / @irinashayk

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Теги: Новини України LifeStyle Ірина Шейк
Джерело: LifeStyle 24
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