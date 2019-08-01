Засвітила смужки від засмаги на пружних сідницях: Ізабель Гулар хизується ідеальною фігурою

Бразильська супермодель Ізабель Гулар часто демонструє прихильникам свою гарячу кров і не менш спекотне тіло. Тим паче літо-2019 стало для неї справжнім періодом відпочинку, під час якого 34-річна "ангел" Victoria's Secret чимало засмагає на красивих пляжах, звідки публікує неймовірно сексуальні кадри.

Якщо переглянути Instagram-сторінку Ізабель Гулар, може скластися враження, що більшу частину літа вона відпочиває, з задоволенням змінюючи локації. Так, на початку липня вона хизувалася знімками з місцевості, подібної на саванну, а тепер демонструє фігуру на фоні неймовірних курортних краєвидів.

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На одному з фото Ізабель Гулар відпочиває на лежаку, позаду якого видніються високі скелі та пляжні парасольки. Вона повернулася до камери спиною, таким чином вкотре засвітивши пружні сідниці.



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Як ми раніше зазначали, для "ангела" Victoria's Secret цей відпочинок не є першим у літньому сезоні, тому на наступному фото зваблива бразилійка похизувалася красивою попою з білими смужками, які не засмагли у попередньому купальнику.



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart