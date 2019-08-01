Засвітила смужки від засмаги на пружних сідницях: Ізабель Гулар хизується ідеальною фігурою

580 Читать новость на русском
Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Бразильська супермодель Ізабель Гулар часто демонструє прихильникам свою гарячу кров і не менш спекотне тіло. Тим паче літо-2019 стало для неї справжнім періодом відпочинку, під час якого 34-річна "ангел" Victoria's Secret чимало засмагає на красивих пляжах, звідки публікує неймовірно сексуальні кадри.

Якщо переглянути Instagram-сторінку Ізабель Гулар, може скластися враження, що більшу частину літа вона відпочиває, з задоволенням змінюючи локації. Так, на початку липня вона хизувалася знімками з місцевості, подібної на саванну, а тепер демонструє фігуру на фоні неймовірних курортних краєвидів.

Читайте також: Бронзова засмага та ідеальні форми: смуглява Ізабель Гулар показала сексуальні фото з відпочинку

На одному з фото Ізабель Гулар відпочиває на лежаку, позаду якого видніються високі скелі та пляжні парасольки. Вона повернулася до камери спиною, таким чином вкотре засвітивши пружні сідниці.

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Як ми раніше зазначали, для "ангела" Victoria's Secret цей відпочинок не є першим у літньому сезоні, тому на наступному фото зваблива бразилійка похизувалася красивою попою з білими смужками, які не засмагли у попередньому купальнику.

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

blog_ava
Чи можна вилікувати ангіну вдома
сьогодні
8032
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де зробити вдалі фото: визначили 20 міст Європи з найменшою кількістю туристів
сьогодні 19:35 Де зробити вдалі фото: визначили 20 міст Європи з найменшою кількістю туристів
249
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
сьогодні 17:52 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 804
30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
сьогодні 12:10 30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
Настя Сукач 3714
Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
сьогодні 10:00 Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 628
Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
сьогодні 09:54 Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
855
Новини
Більше новин
Залиште відгук