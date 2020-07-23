Серед найпопулярніших в Україні курортів Чорного моря Затока посідає почесне 3 місце – після Коблеве та Лазурного. Тут ви можете не лише знайти житло на будь-який смак, а й смачно поїсти, насолодитись неймовірною красою Одещини та захочете обов'язково повернутись ще раз.

Подорожувати Україною не менш цікаво та захопливо, ніж за кордоном. Тим більше, коли пандемія суттєво вплинула на гаманці українців і відпочинок за межами країни влітку 2020 року можуть дозволити собі не всі. Отже, настав час розглянути курорти в Україні. LifeStyle 24 підготував для вас необхідну інформацію про одне з таких місць.

До теми Відпочинок в Коблеве 2020: чим приваблює туристів "український Лас-Вегас"

Селище міського типу Затока розташоване за 60 кілометрів від Одеси на Будацькій Косі між Чорним морем і Дністровським лиманом. Цьогоріч відпочинок у Затоці набуває масового характеру. Вона підкорює серця туристів величезними піщаними пляжами, чистим морем, великою кількістю розваг, розвиненою інфраструктурою та гарною транспортною розв'язкою.

Наповнене запахом моря чисте повітря, прозора вода і ніжне сонце. Дізнайтеся про все і сплануйте подорож заздалегідь, тоді ви отримаєте максимум задоволення!

Як добратися?

Через максимально зручне розташування в Затоку можна доїхати як на власному автомобілі, так і громадським транспортом з будь-якого куточка України. Оскільки відпочинок в Одесі користується популярністю, не полінуйтеся придбати квитки завчасно.

Якщо ви обрали поїздку потягом, то ваша кінцева зупинка – Одеса, а вже із залізничного вокзалу вам потрібно дістатися місця призначення автобусом. В літній період рейсові автобуси курсують кожні 2 години, їхня ціна – 100 гривень. Купейний квиток на потяг в один бік зі Львова – 500 гривень, з Києва – 450 гривень.

Але якщо ви не любите їхати автобусом, то з вокзалу можна взяти таксі. Така поїздка обійдеться мінімум в 350-400 гривень.

Де зупинитися?

Вибір житла в Затоці найрізноманітніший. Тут можна поселитися в готелях першої берегової лінії, які як правило мають власні пляжі. Звісно, таке житло буде дорожчим, а от більш бюджетні варіанти варто пошукати у другій чи третій берегових лініях та приватному секторі. Окрім готелів та баз відпочинку, в Затоці можна винайняти дачу, квартиру, цілий будинок або ж просто кімнату. Вся справа у коштах, які ви готові витратити.



База відпочинку BLIK в Затоці / Фото: Booking.com

Переглянувши найпопулярніші місця проживання, за цінами їх можна поділити на 3 категорії:

Бази відпочинку та пансіонати – від 300 до 1500 гривень за двомісний номер.

Мініготелі та готелі – від 600 до 2000 гривень за двомісний номер.

Приватний сектор – від 150 до 1000 гривень за двох.

Варто прочитати Відпустка у Лазурному: що потрібно знати про херсонську перлину

Де перекусити?

У Затоці безліч ресторанів і кафе на будь-який смак. Жоден турист ще не залишився голодним на цьому курорті. Страви високої кухні і домашньої, національної української і європейської, екзотики і барбекю готують кухарі так, щоб гості залишилися задоволені і ситі.

Відпочиваючі виділяють такі заклади:

"Сова" – кафе, де звучить жива музика щодня, бездоганний сервіс і майстерно оформлені страви, на думку туристів, ставлять ресторан в один ряд із закладами на відомих європейських морських курортах. Проте, є мінус – брудний туалет. Вечеря на одну особу – 200 гривень.

Щоб відчути колорит місцевості, в програму відпочинку варто внести кафе-ресторан "Чарка Шкварка". Саме тут найкращі страви національної української кухні. Кожна деталь інтер'єру та меню продумана і відсилає до історії України. З мінусів – відсутність терміналу та занадто гучна музика. Вартість вечері на одного – 250 гривень.

Бар-ресторан "Солар" розташований на березі моря, тому й ціни як для набережної – високі. Тематикою закладу обрані пірати і все, що з ними пов’язано. Відомий своїми рибними делікатесами і стравами європейської кухні. Деякі з туристів радять поновити ресторан, бо останнім часом він має не найкращий вигляд. Вечеря на одну людину – від 300 гривень.

Куди піти?

Сумувати в Затоці не доведеться, бо тут вам запропонують широкий спектр розваг на будь-який смак та гаманець. Традиційні "банани", "таблетки", водні скутери, віндсерфінг, кайтсерфінг, а також аквапарк, луна-парк і дельфінарій.

Аквапарк "Затока" – це не просто басейн з гірками для дітей, це ще й величезний фантастичний світ емоцій, розваг для всієї родини на площі 5 га. Вода в басейнах і атракціонах проходить багатоступеневу очистку від бактерій і підігрівається. Також аквапарк пропонує тематичні дні і веселі спортивні змагання. Окрім захвату ваших дітей, ви теж, скоріше за все, не будете проти підкорити одну з багатьох стрімких гірок.

Вартість квитка на повний день для дітей – 400 гривень, для дорослих – 600 гривень.



Аквапарк "Затока" / Фото: aquaparkzatoka.com.ua

В луна-парку споруджені різноманітні каруселі і американські гірки. Тут можна поїздити на машинках, відвідати кімнату страху. Також на території парку працює колесо огляду "Східна Пальміра", яке заввишки 45 метрів. Ціни на атракціони – від 50 до 250 гривень.

Одеський дельфінарій "Немо" пропонує щоденні шоу і романтичні нічні по суботах. Тут найкраща шоу-програма в Європі за участю дельфінів сімейства Афалін, східноамериканських морських котиків та левів. Також можна поплавати разом з дельфінами, зануритися на дно басейну з інструктором з дайвінгу, зробити фото і пройти курс дельфінотерапії.

Вартість квитка шоу – 300 гривень; 10 хвилин плавання з дельфіном – 3000 гривень, а 3-х годинний дайвінг разом з дельфіном – 4000 гривень.



Одеський дельфінарій "Немо" / Фото: nemo.od.ua

Зауважте Чому не варто ходити в дельфінарій: 4 причини від зоозахисників

Що цікавого в Затоці?

Якщо ви прагнете пригод і вам кортить дослідити навколишні краї, то і тут є з чого обирати. Почніть з прогулянки Будацькою косою, спробуйте знайти її найвужче місце, подивіться на Підйомний міст над Дністровсько-Цареградським каналом, який сполучає Чорне море із Дністровським лиманом. Також відвідайте Аккерманську фортецю, або ж насолодіться дегустацією вина "Шабо".

Будацька коса визнана найкращим "пляжем" Білгород-Дністровського району. Її довжина сягає 18 кілометрів, а дрібний пісок – кольору червоного золота. Вона виконує своєрідну функції дамби, яка стримує води Дністра, не пускаючи їх в море. Але в східній частині коси річці все ж вдалося прорвати блокаду, і тепер вона просочується в Чорне море. Місце має винятково вигідне стратегічне значення, саме тому Овідіополь і Білгород-Дністровський – порти лиману, які мріяли колись захопити.



Будацька коса в Затоці / Фото: itinery.com.ua

Одна з небагатьох монументальних споруд на курорті – підйомний міст, який розташований на кордоні між Чорним морем та Білгород-Дністровським лиманом. Крім двох пішохідних доріжок на ньому є дві смуги для руху транспорту, а також по ньому проходить один залізничний шляхопровід, але це ще не все. За необхідності, для суден, які за висотою не проходять під мостом, підіймається середня секція моста. І в цей час будь-який рух на мосту припиняється. Через те що зараз міст не в найкращому стані, він піднімається лише 2 рази на добу. Тому перед мандрівкою дізнайтеся розклад підйому, щоб не стати в заторі.



Підйомний міст в Затоці / Фото: aquaparkzatoka.com.ua

Дністровський лиман – це справжнє диво природи, екозона, де водяться десятки видів риб, саме тому лиман – справжній рай для досвідчених рибалок, адже рибне господарство тут прекрасно розвинене. Переважно, у водах Дністровського лиману водиться морська риба: бичок, окунь, карась. У всьому розмаїтті водяться і прісноводні представники глибин. Лиман невеликий, і його максимальна глибина досягає 4 метрів, тому краще скористатися човном.



Дністровський лиман / Фото: YouTube-відео "Аккерманський "ФОРПОСТ". Дністровський лиман"

Однією з наймогутніших та найцікавіших фортець півдня України є Аккерманська фортеця. Площа території – понад 9 гектарів. До сих пір збереглися 26 з 34 фортечних башт. Сьогодні Аккерманська фортеця – пам'ятник історії, відомий за межами України. Її прекрасно збережені мури, що височіють над темними водами лиману, і нині вражають своєю величчю та неприступністю. Працівники пам'ятки пропонують декілька видів програми, яка зробить відвідувачам екскурс в історичне минуле фортеці.

Вартість вхідного квитка – 80 гривень для дорослих і 40 гривень для дітей; екскурсії – 400 гривень.

Зовсім недалеко від Затоки розташоване село Шабо, яке відоме своїм винзаводом, при якому відкрито сучасний Центр культури та вина, який також можна відвідати з екскурсією. Така поїздка буде цікава як дітям, так і дорослим, навіть, якщо ви не палкий шанувальник вина. Ви дізнаєтеся історію створення заводу, побуваєте в підвалах, підземних сховищах, музеї, розливному цеху та побачите чудовий музичний фонтан Діоніса, який імітує процес бродіння вина. Після екскурсії, за бажанням, можна відвідати дегустацію та оцінити смак основної продукції Шабського винзаводу.

Ціна екскурсій стартує від 200 гривень без дегустації.

Промайнула лише половина літа, а тому ще є час залишити всі справи і податися до моря, до Затоки з її піщаними пляжами, теплим морем та активним курортним життям.

Дивіться відео про найпопулярніші курорти в Україні:

Автор: Марта Касіянчук