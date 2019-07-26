Куди варто піти у Затоці: ви шкодуватимете, що досі там не були

Якщо Одеса – це Південна Пальміра, то Затока – її молодша сестра. Селище зачарує серце кожного щоразу різною поведінкою Чорного моря з одного боку, а з іншого – мертвим спокоєм Дністровського лиману. Через свою різноманітність пляжі Затоки втамують забаганки кожного. Про найцікавіші місця у невеличкому селищі на Одещині, які повинен побачити кожен – читайте у матеріалі 24 каналу.

Затока – селище міського типу в Одеській області, у 70 кілометрах від обласного центру. Південна частина селища зручно розташувалася на Кароліно-Бугазькій косі, а північна – на Будацькій.

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Про Затоку чув кожен українець, який бодай раз у житті подорожував далі, ніж дорогою на роботу, а багато хто – навіть бував там. Втім, містечко здатне здивувати навіть найдосвідченіших туристів, на холодильниках яких вже ніде магніти чіпляти.



Затока з висоти пташиного польоту

Якщо вам до душі тихий шум моря зранку чи драйвові вечірки щоночі – Затока вже давно чекає вас. А ми розповімо вам про націкавіші місця, які повинен побачити кожен.

Вертикально-розвідний міст



Вертикально-розвідний міст у Затоці

Вертикально-розвідний міст – перший об’єкт, який зачаровує туристів, що намагаються проїхати з Кароліно-Бугазької коси на Будацьку. Міст вражає своєю величчю, проїжджаючи через нього ви зможете побачити, як спокійний Дністровський лиман зливається з непередбачуваним Чорним морем.

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Однак, насолодитись красою цього велетня ви зможете, якщо не потрапите на момент розведення моста. Застрягнути на годину в заторі під пекучим сонцем – не надто приваблива пропозиція.



Момент розведення моста

Тому не радимо вам пробувати проїхати мостом о 6:45, 12:05, 18:00 та 20:10. В іншому випадку ризикуєте погрузнути тут щонайменше на півгодини, щонайдовше – на годину. Втім, і в такій безвихідній ситуації є свої плюси – ви зможете насолодитись цікавим процесом підняття центральної частини моста.

Морські пляжі Затоки



Пляж на березі Чорного моря

Пляжі Затоки територіально поділяються як райони селища – на Лиманський, Центральний, Сонячний, а також Будацьку косу. Берегова лінія Затоки дуже неоднорідна, тому ми спробуємо детально розповісти вам про кожен з пляжів.

Лиманський пляж



Алея через лиманський пляж Затоки

Лиманський пляж найширший у Затоці – у деяких місцях його ширина сягає 150 метрів. Мабуть, найчистіший пляж містечка. Узбережжя всіяне дрібним піском, а зручний і пологий спуск у море робить його чи не найкращим місцем для відпочину з дітьми.

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Усі туристичні бази та готелі Лиманського району перебувають на першій лінії від моря, а від головної вулиці до узбережжя встелена зручна алея.

Через доволі велику ширину пляжу навіть при великій кількості відпочиваюльників кожен зможе знайти тут комфорт і свою частинку спекотного сонця та освіжаючого моря.

Центральний пляж



Центральний пляж Затоки, вид зверху

Центральний пляж дещо вужчий, та не менш цікавий, ніж Лиманський. Загалом центральний район Затоки схожий на центр будь-якого іншого міста – багато шуму, відпочивальників та розваг.

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Найкраще Центральний пляж підходить для молоді – тут доволі багато атракціонів, ресторанів, кафе та різноманітних розваг.

Сам пляж доглянутий, а у центрі його прикрашає чудова прогулянкова зона – центральна алея.

Сонячний пляж



Сонячний пляж Затоки

Сонячний пляж називають "найтихішим та найспокійнішим" в Затоці. Туристи прямують сюди за тихим відпочинком у комфортній обстановці. Узбережжя у цьому районі селища чудово підходить для сімейного відпочинку з дітьми.

Втім, є і свої мінуси – в окремих частинах пляж зовсім відсутній, а на його місці стоять великі камені. Крім того, через близькість лиману вечорами узбережжя облюбували комарі, а у самому морі можна спіймати медузу.

Будацька коса



Будацька коса поблизу Одеси

Як і все хороше, Затока закінчується, а починається не менш красива та чарівна місцина – Будацька коса. Її узбережжя вже давно облюбували прихильники туристичної романтики, величезних наплічників з палатками та "гітарних" вечорів біля вогнища.

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Коса у різних місцях має ширину від 50 до 200 метрів, а єдиним мінусом є те, що проїхати до неї автівкою не вдасться через відсутність дороги. Тому туристам доводиться залишати свій транспорт на парковках туристичних баз або у місцевих мешканців.

Крім того, тут відсутня звична пляжна інфраструктура. Та хіба це важливо для тих, хто приїхав пожити просто неба під романтичний шум моря?

Море розваг на пляжі

На пляжах Затоки є різні види активних розваг: прогулянки на катері, польоти на парашуті та дельтаплані, віндсерфінг, банани, водні скутери та катамарани, риболовля тощо.

Відпочинок на пляжах затоки: дивіться фото

Однак справжньою родзинкою Затоки, мабуть, є теплохід, який щодня об 11:30 вирушає на прогулянку Дністровським лиманом. А через день о 20:00 на самому теплоході розпочинаються драйвові вечірки.



Теплохід "Веселий вітер" дарує незабутні враження від прогулянки Дністровським лиманом

Дністровський лиман



Дністровський лиман поблизу Затоки

Ви приїхали у Затоку, але вважаєте, що неспокійне море не для вас? Не біда! Ваше рішення – Дністровський лиман. Неймовірна стриманість лиману захоплює подих, думку та почуття.

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Дністровський лиман пропонує широкий спектр варіантів для відпочинку та проведення часу. Тут можна поплавати на катері чи водяному мотоциклі, політати з парашутом чи відвідати численні атракціони.



Дністровський лиман

Справжньою родзинкою лиману залишається риболовля. Невелика глибина та приємна температура створили сприятливі умови для життя багатьох видів риби. Так само справжньою цінністю лиману є раки.

Втім, варто врахувати, що через масштабне браконьєрство тут постійно працюють представники Держагентства рибного господарства. Відтак, радимо рибалити у дозволений для цього час.

Прогулянкова центральна алея



Центральна алея Затоки

Центральна алея Затоки – ідеальне місце для вечірніх прогулянок, відпочинку з дітьми чи просто романтичної ночі на березі моря. Одразу ж поряд з прогулянковою алеєю зручно розташувались велика кількість барів, кафе та ресторанів.

Поблизу центральної алеї також є яскравий парк атракціонів, який чудово підходить для малечі та старших дітей. Відвідувачам тут пропонують різноманітні каруселі, американські гірки, лебеді, дитячий паровозик і багато позитивних емоцій.



Парк атракціонів у Затоці

А море без вина взагалі буває?



Погреб центру культури вина Шабо

Якщо ви відпочиваєте в Затоці, то просто не маєте права не відвідати Центр культури вина Шабо, який розташований у сусідньому однойменному селі. Центр визнаний об’єктом винної культурної спадщини Європи.



Центр культури вина Шабо

Він поєднує у собі високотехнологічне виробництво і унікальні культурні та історичні об’єкти. Тут ви знайдете стародавні винні підвали, музей, експозиції сучасного культурного та архітектурного мистецтв і сучасні дегустаційні зали.



Фонтан Діоніса у центрі культури вина Шабо

На території центру виноробства проводяться екскурсії, до яких, зокрема, входять відвідування музею, дегустація вин та оповідки про історію села та виробництва. Єдине застереження: надмірне вживання алкоголю шкідливе для вашого здоров’я.