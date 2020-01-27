Затримали іноземця, який обікрав машину MARUV

У Києві правоохоронці заарештували чоловіка, який обікрав машини співачки MARUV. Ним виявився громадянин Грузії. Грабіжнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на речницю столичної прокуратури, зловмисника затримали в Києві, де він орендував житло. Під час арешту в нього знайшли коштовності, які вкрали у MARUV. Артистка співпрацює зі слідством та вже впізнала деякі речі, які в неї поцупили з машини.

Читайте також: Російські актори намагались потрапити до України: деталі скандалу

"Підозрюваного встановили за результатами оперативно-розшукових заходів і 24 січня повідомили про підозру. Під час обшуку в приватному будинку на околиці Києва, де він тимчасово проживав, вилучили речі і обладнання, схоже на те, яким користуються автозлодії. Потерпіла по фотографіях попередньо впізнала окремі прикраси, які викрали 11 січня", – розповіла прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Окрім цього, речниця додала, що наразі всі речі передали на експертизу, результати якої зможуть використати у суді. Затриманим виявився 41-річний громадянин Грузії. Наразі він перебуває під вартою, а суд призначив заставу у 630 тисяч гривень. Якщо провину чоловіка доведуть – йому загрожує до 12 років позбавлення волі.



Знайшли прикраси, які вкрали у MARUV / Пресслужба



У Києві затримали чоловіка, який пограбував MARUV / Пресслужба

Що відомо про пограбування?

11 січня співачка MARUV на інстаграм-сторінці розповіла, що стала жертвою пограбування. Зловмисники розбили скло її машини та забрали сумку з грошима та документами, а також новорічні подарунки, які зірка придбала для своїх рідних. Інцидент стався у центрі Києва, на вулиці Богдана Хмельницького, тому MARUV звернулась до всіх прихильників, які могли бути свідками злочину. Того ж дня співачка звернулась до правоохоронців та написала заяву про крадіжку.