Затята феміністка: Ембер Хьорд прийшла на захід, присвячений жінкам, у відвертому кімоно

1364 Читать новость на русском
Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Instagram / @amberheard

Зірка фільму "Аквамен" і скандальна екс-дружина Джоні Деппа стала гостею феміністичної конференції. 33-річна Ембер Хьорд одягнула на світський захід total look у стилі кімоно з екстримально глибоким декольте.

Про активну громадянську позицію Ембер Хьорд щодо жінок не знають хіба малюки. Голлівудська актриса при кожній можливості розповідає про свої погляди і відвідує заходи, присвячені фемінізму. Так, днями екс-дружина Джоні Деппа стала гостею конференції Create & Cultivate, що відбулася у Брукліні.

Читайте також: У персиковій сукні з оголеними плечима: Ембер Хьорд на премії у Вашингтоні

Для появи перед жінками-мілленіалами Ембер Хьорд обрала яскраво виражене вбрання золотистого відтінку від Johanna Ortiz. Костюм складався з широких штанів та довгої сорочки у стилі кімоно з глибоким декольте, вартість якого складала 2100 євро. Образ актриси доповнили масивні сережки, ланцюжки на шиї та золоті босоніжки на високих підборах.

Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Instagram / @amberheardcloset

Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Instagram / @heard_addicted
 

Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Instagram / @amberheardcloset

blog_ava
Виштовхували із палаючого літака: як рятували пасажирів авіасудна Superjet 100 в "Шереметьєво"
сьогодні
4042
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ембер Хьорд Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Адель – 31! Історія успіху найбагатшої британської співачки, яка завоювала серця мільйонів
5 травня 10:23 Адель – 31! Історія успіху найбагатшої британської співачки, яка завоювала серця мільйонів
Юлія Турелик 2520
Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про покорительку сердець і єдину музу Живанші
4 травня 13:28 Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про покорительку сердець і єдину музу Живанші
Марта Вересюк 2209
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
4 травня 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 13573
Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
3 травня 20:22 Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
808
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
3 травня 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 1834
Новини
Більше новин
Залиште відгук