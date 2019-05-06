Затята феміністка: Ембер Хьорд прийшла на захід, присвячений жінкам, у відвертому кімоно

Зірка фільму "Аквамен" і скандальна екс-дружина Джоні Деппа стала гостею феміністичної конференції. 33-річна Ембер Хьорд одягнула на світський захід total look у стилі кімоно з екстримально глибоким декольте.

Про активну громадянську позицію Ембер Хьорд щодо жінок не знають хіба малюки. Голлівудська актриса при кожній можливості розповідає про свої погляди і відвідує заходи, присвячені фемінізму. Так, днями екс-дружина Джоні Деппа стала гостею конференції Create & Cultivate, що відбулася у Брукліні.

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Для появи перед жінками-мілленіалами Ембер Хьорд обрала яскраво виражене вбрання золотистого відтінку від Johanna Ortiz. Костюм складався з широких штанів та довгої сорочки у стилі кімоно з глибоким декольте, вартість якого складала 2100 євро. Образ актриси доповнили масивні сережки, ланцюжки на шиї та золоті босоніжки на високих підборах.



Ембер Хьорд / Instagram / @amberheardcloset



Ембер Хьорд / Instagram / @heard_addicted

