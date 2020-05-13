Завдяки бікіні: Ріанна з Барбадосу стала однією з найбагатших зірок Великої Британії

Барбадоська виконавиця Ріанна за останні 10 років стала однією з найвідоміших зірок світу. І хоч її музична кар'єра – на паузі, артистка спромоглась набути шалених статків в чужій для себе країні лише на виробництві власної марки білизни.

13 травня провідне британське видання The Guardian опублікувало рейтинг зірок, де на третьому місці опинилось ім'я Ріанни. Журналісти оцінюють її статки у 468 мільйонів фунтів стерлінгів (575,5 мільйона доларів), що робить її однією з найбагатших артистів Великої Британії. На перших двох місцях розмістились легендарні Пол Маккартні і Ендрю Ллойд Веббер, які мають по 800 мільйонів фунтів стерлінгів кожен (983,6 мільйона доларів).

До теми Каньє Вест офіційно став мільярдером: скільки складають статки репера

У виданні пояснюють, що феномен 32-річної Ріанни полягає у тому, що навіть після переїзду співачки з США у Велику Британію у 2019 році вона змогла змогла зберегти своє фінансове становище на чудовому рівні. А все завдяки власному бренду косметики і лінійці нижньої білизни, а також продажу восьми її альбомів. Цьогоріч інсайдери західних видань подейкують, що зірка готує до випуску вперше за багато років вихід нового альбому, однак сама Ріанна таких чуток не коментує.

Додамо, що не менш відомий у Великій Британії виконавець Ед Ширан також здобув звання найбагатшого виконавця країни, однак у категорії "Найбагатший молодий виконавець", тобто "до 30 років". Статки 29-річного артиста оцінюють у 200 мільйонів фунтів стерлінгів (245,9 мільйона доларів). Щодо рейтингу найбагатших зірок Великої Британії, у який потрапила Ріанна, то позиція Еда Ширана розміщена на 10 сходинці. Відомо, що наразі він перебуває у творчій відпустці, адже за останні 5 років чимало працював та гастролював світом.

Найбагатші зірки Великої Британії – рейтинг: