Завершилась відпустка: Анджеліні Джолі запропонували головну роль у новому фільмі

Після кількамісячної паузи Анджеліна Джолі хоче повернутись у ритм життя Голлівуду. Зірка має намір погодитись на участь у новому фільмі.

Анджеліна Джолі чимало часу згаяла на судові суперечки з екс-коханим Бредом Піттом. Під час розлучення зіркова мама намагалась багато часу проводити зі своїми нащадками, забороняючи їм при цьому бачитись із батьком. Так коли всі конфлікти щодо опіки над 6 дітьми залагодились, Анджеліна Джолі вирішила повернутись до робочих буднів.

Як повідомляє Deadline, акторці запропонували головну роль у трилері "Those Who Wish Me Dead", що в перекладі означає "Тим, хто бажає мені смерті". За словами інсайдерів, Анджеліна Джолі близька до підписання контракту з продюсерами кінострічки.

За сюжетом фільму, дівчина, яка є учасницею програми захисту свідків, переховується від жорстоких кілерів. Вона стає жертвою переслідувань, тому обирає глушину штату Монтани, аби заховатись від професійних вбивць. Водночас штат охоплюють лісові пожежі, що привертають увагу до місцевості. Кінострічку знімуть за однойменним романом.

Режисер трилера Тейлор Шерідан планує розпочати зйомки у травні 2019 року, відтак фільм може з'явитись на телеекранах у 2020-му. Наразі невідомо, яку саме роль пропонують Анджеліні Джолі, однак зірка перевтілиться в одну з головних персонажів.