Завжди любила Україну, – російська телеведуча Варнава висловилась про заборону в'їзду до країни

Російська телеведуча Катерина Варнава висловилась щодо заборони в'їзду в Україну. Зірка й досі не розуміє, чому потрапила до так званого "чорного списку". Також вона зазначила, що її примушували не їздити в Україну, коли почався Майдан і війна, але всупереч всьому вона поїхала, оскільки шалено любила цю країну.

Про це Катерина Варнава розповіла в інтерв'ю телеведучій Ксенії Собчак.

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Зірка відзначила, що завжди обожнювала Київ, а також навіть планувала придбати там квартиру. Вона додала, що у Львові живуть її родичі, а в Одесі вона виступала на багатьох заходах.

"Завжди напряму була пов'язана з Україною", – наголосила Варнава.

Наразі відомо, що "Новий канал" подав позов до суду на СБУ та Міністерство культури з вимогою скасувати заборону в'їзду в Україну російській телеведучій.

Катерина Варнава й досі не розуміє, чому Служба безпеки України внесла її до "чорного списку".

По-перше, мене не було на Кримському фестивалі. По-друге, у нас були гастролі по всьому чорноморському узбережжю розплановані за рік. Закон був прийнятий заднім числом. Ми туди з'їздили, а через місяць прийняли закон. І ми не могли передбачити, що після цього він буде прийнятий,

– пояснила телеведуча.

Крім того, артистка відзначила, що більше вона не їздила на окупований півострів, і зараз би також не поїхала.

"Якимось чином я опинилась ворогом народу. Я – людина, яка представляє небезпеку для національної безпеки", – прокоментувала Варнава.



Інтерв'ю з Катериною Варнавою / Скриншот з відео

Що відомо про Катерину Варнаву?З 2014 до 2017 року Катерина Варнава була співведучою шоу "Хто зверху?" на"Новому каналі".



Вона також є учасницею російського шоу Comedy Woman, разом з яким відвідувала Крим у 2016 році. Після цього СБУ заборонило Катерині Варнаві в'їзд в Україну на 5 років. Саме це призвело до припинення співпраці "Нового каналу" та російської зірки. Ще через два роки Міністерство культури внесло до її до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України.