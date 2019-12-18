Завжди стримана: у мережі обговорюють дивну реакцію Кейт Міддлтон

Днями герцогиня Кембриджська постали в ефірі кулінарного шоу з Мері Беррі. Під час розмови з волонтерами принц Вільям спробував ніжно обійняти дружину. Натомість вона відштовхнула його руку, не виявивши жодних емоцій. Припускають, що Кейт Міддлтон не є прибічницею того, щоб демонструвати свої почуття публічно.

Герцоги Кембриджські стали гостями кулінарного шоу "Кращий пекар Британії" з ресторанним критиком та письменницею Мері Беррі. Разом вони приготували святкові страви, якими королівська родина буде частувати персонал та волонтерів благодійних організацій, які працюватимуть впродовж Різдва.

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Під час випуску глядачі не могли оминути увагою неочікувану реакцію Кейт Міддлтон на вияв почуттів принца Вільяма. Дружина відсахнулася від чоловіка у той час, коли він намагався пригорнути її до себе під час розмови з гостями шоу.

При цьому герцоги Кембриджські не відреагували жодними емоціями на недолугий інцидент. Кейт Міддлтон вдала, що цього жесту взагалі не було, продовжуючи підтримувати розмову з відкритою посмішкою.

Стверджують, що мама трьох дітей не любить проявляти ніжність на публіці. Кейт Міддлтон сповідує принципи королеви Єлизавети ІІ та старших представників родини, які не вважають правильним виносити особисті почуття назагал.