Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
Zaxidfest – літній фестиваль, який щороку проходить в мальовничому селі Родатичі, що біля Львова. На одній з найголовніших музичних подій року вас чекають найкращі виконавці, красива природа, смачна вулична їжа, незабутня атмосфера та цікаві поруч люди. Хто виступатиме на фестивалі та скільки коштують квитки – читайте далі.
Вже з 16 серпня фестиваль Zaxidfest, який буде проходити одинадцятий раз відчинить свої двері на три дні для поціновувачів якісної музики. Найграндіозніша подія відбудеться в Родатичах, що в 40 кілометрах від Львова.
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Дібратися до Чарівної долини можна трьома варіантами. Перший бюджетний варіант пропонує вам сісти на електричку, яка відправляється зі Львова кожних 2-3 години, в дорозі будете їхати понад годину.
Розклад руху приміських потягів:
Поїзд №6105/6106 Львів – Держ.Кордон 05:41 Львів – 06:47 Родатичі
Поїзд №6109 Львів – Держ.Кордон 08:45 Львів – 09:55 Родaтичі
Поїзд №6113/6114 Львів – Держ.Кордон 14:05 Львів – 15:14 Родатичі
Поїзд №6117 Львів – Держ.Кордон 17:50 Львів – 18:57 Родатичі
Поїзд №6119 Львів – Мостиська-2 19:50 Львів – 21:00 Родатичі
Поїзд №6123 Львів – Мостиська-2 20:50 Львів – 21:59 Родатичі
Більш комфортніше буде доїхати автобусами Zaxidfest від залізничного вокзалу. Вартість квитка складатиме не більше 100 гривень.
Третій варіант – на власному авто. Таким чином ви можете обрати найбільш зручний час для вас та доїхати з комфортом та швидкістю.
Zaxidfest 2019: програма, квитки, ціни
Програма фестивалю та учасники
Запалять фестиваль фінські рокери Apocalyptica з легендарною програмою Plays Metallica by Four Cellos. Вже відомо, що їхній виступ відбудеться 16 серпня. Ще один гучний анонс – гурт Gogol Bordello виступить в Україні вперше за 8 років і стане хедлайнером Головної сцени ZaxidFest 18 серпня.
Також на Zaxidfest-2019 виступатимуть Noize MC, Ляпис 98, Один в каное, O.Torvald, Alyona.Alyona, Vivienne Mort, Фіолет, ЛСП, Тартак, Курган&Agregat, Бетон, Хамерман Знищує Віруси та інші.
16 серпня
Main Stage
15:00 – 15:30 – Rocky Leon
16:00 – 17:00 – Тартак
18:00 – 19:00 – Скрябін&Юркеш
20:00 – 21:00 – Zdob Si Zdub
22:00 – 23:00 – Воплі Відоплясова
00:00 – 01:10 – Apocalyptica
Monster Stage
15:30 – 16:00 – Бетон
17:00 – 17:45 – Velikhan
19:00 – 20:00 – Eyes Set to Kill
21:00 – 22:00 – 1914
23:00 – 00:00 – Cradle of Filth
Love Stage
22:00 – 23:00 – Один в каное
17 серпня
Main Stage
15:00 – 15:40 – Dance party. Dance! Dance!
16:20 – 17:20 – Itchy
18:00 – 19:00 – Fatherson
20:00 – 21:00 – O.Torvald
22:00 – 23:00 – Crossfaith
00:00 – 01:00 – You me at six
Monster Stage
14:50 – 15:20 – The Nietzsche
15:40 – 16:20 – O'Hamsters
19:00 – 20:00 – Minatox69
21:00 – 22:00 – Тінь Сонця
23:00 – 00:00 – Lacuna Coil
01:30 – 02:30 – Хамерман Знищує Віруси
Love Stage
20:00 – 21:00 – Small Depo
22:00 – 23:00 – Vivienne Mort
18 серпня
Main Stage
15:00 – 15:40 – Alyona.Alyona
16:20 – 17:00 – nothing.nowhere
17:40 – 18:40 – ЛСП
19:20 – 20:50 – Ляпис 98
21:30 – 23:00 – Noize MC
00:00 – 01:10 – Gogol Bordello
Monster Stage
15:30 – 16:00 – DASH
17:00 – 17:40 – Ignea
18:40 – 19:20 – Jayce Lewis
20:30 – 21:30 – Caspian
23:00 – 00:00 – After the Burial
01:10 – 02:00 – Курган&Agregat
Love Stage
19:30 – 20:30 – Palina
21:30 – 22:30 – Фіолет
Що відомо про фестиваль Zaxisfest
Ціни на квитки
Вхідний квиток на 3 дні коштує 1400 гривень. Абонемент в наметове містечко 15-18 серпня коштує 600 гривень. Абонемент в наметове містечко з 16 по 18 серпня обійдеться вам у 500 гривень. Якщо ви приїхали на власному авто і вам потрібен паркінг, то від 15 по 18 серпня вам доведеться заплатити 750 гривень. На 100 гривень дешевше Zaxidfest обійдеться дешевше тим, хто перебуватиме на фестивалі з 16 по 18 серпня.
Якщо ж вам потрібен лише паркінг, то сума його складатиме 150 гривень. Вхідний квиток на будь-який день фестивалю коштує 900 гривень.
Наметове містечко
Територія наметового містечка огороджена та охороняється. Організатори обіцяють: освітлення вночі, паркінг для авто, фудкорти, екстрені служби, станції для зарядки телефонів, в'язку дров кожному жителю, біо туалети та літні душі.