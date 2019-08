Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки

Zaxidfest – літній фестиваль, який щороку проходить в мальовничому селі Родатичі, що біля Львова. На одній з найголовніших музичних подій року вас чекають найкращі виконавці, красива природа, смачна вулична їжа, незабутня атмосфера та цікаві поруч люди. Хто виступатиме на фестивалі та скільки коштують квитки – читайте далі.

Вже з 16 серпня фестиваль Zaxidfest, який буде проходити одинадцятий раз відчинить свої двері на три дні для поціновувачів якісної музики. Найграндіозніша подія відбудеться в Родатичах, що в 40 кілометрах від Львова.

Дібратися до Чарівної долини можна трьома варіантами. Перший бюджетний варіант пропонує вам сісти на електричку, яка відправляється зі Львова кожних 2-3 години, в дорозі будете їхати понад годину.

Розклад руху приміських потягів:

Поїзд №6105/6106 Львів – Держ.Кордон 05:41 Львів – 06:47 Родатичі

Поїзд №6109 Львів – Держ.Кордон 08:45 Львів – 09:55 Родaтичі

Поїзд №6113/6114 Львів – Держ.Кордон 14:05 Львів – 15:14 Родатичі

Поїзд №6117 Львів – Держ.Кордон 17:50 Львів – 18:57 Родатичі

Поїзд №6119 Львів – Мостиська-2 19:50 Львів – 21:00 Родатичі

Поїзд №6123 Львів – Мостиська-2 20:50 Львів – 21:59 Родатичі

Більш комфортніше буде доїхати автобусами Zaxidfest від залізничного вокзалу. Вартість квитка складатиме не більше 100 гривень.

Третій варіант – на власному авто. Таким чином ви можете обрати найбільш зручний час для вас та доїхати з комфортом та швидкістю.



Zaxidfest 2019: програма, квитки, ціни

Програма фестивалю та учасники

Запалять фестиваль ф інські рокери Apocalyptica з легендарною програмою Plays Metallica by Four Cellos. Вже відомо, що їхній виступ відбудеться 16 серпня. Ще один гучний анонс – гурт Gogol Bordello виступить в Україні вперше за 8 років і стане хедлайнером Головної сцени ZaxidFest 18 серпня.

Також на Zaxidfest-2019 виступатимуть Noize MC, Ляпис 98, Один в каное, O.Torvald, Alyona.Alyona, Vivienne Mort, Фіолет, ЛСП, Тартак, Курган&Agregat, Бетон, Хамерман Знищує Віруси та інші.

16 серпня

Main Stage

15:00 – 15:30 – Rocky Leon

16:00 – 17:00 – Тартак

18:00 – 19:00 – Скрябін&Юркеш

20:00 – 21:00 – Zdob Si Zdub

22:00 – 23:00 – Воплі Відоплясова

00:00 – 01:10 – Apocalyptica

Monster Stage

15:30 – 16:00 – Бетон

17:00 – 17:45 – Velikhan

19:00 – 20:00 – Eyes Set to Kill

21:00 – 22:00 – 1914

23:00 – 00:00 – Cradle of Filth

Love Stage

22:00 – 23:00 – Один в каное

17 серпня

Main Stage

15:00 – 15:40 – Dance party. Dance! Dance!

16:20 – 17:20 – Itchy

18:00 – 19:00 – Fatherson

20:00 – 21:00 – O.Torvald

22:00 – 23:00 – Crossfaith

00:00 – 01:00 – You me at six

Monster Stage

14:50 – 15:20 – The Nietzsche

15:40 – 16:20 – O'Hamsters

19:00 – 20:00 – Minatox69

21:00 – 22:00 – Тінь Сонця

23:00 – 00:00 – Lacuna Coil

01:30 – 02:30 – Хамерман Знищує Віруси

Love Stage

20:00 – 21:00 – Small Depo

22:00 – 23:00 – Vivienne Mort

18 серпня

Main Stage

15:00 – 15:40 – Alyona.Alyona

16:20 – 17:00 – nothing.nowhere

17:40 – 18:40 – ЛСП

19:20 – 20:50 – Ляпис 98

21:30 – 23:00 – Noize MC

00:00 – 01:10 – Gogol Bordello

Monster Stage

15:30 – 16:00 – DASH

17:00 – 17:40 – Ignea

18:40 – 19:20 – Jayce Lewis

20:30 – 21:30 – Caspian

23:00 – 00:00 – After the Burial

01:10 – 02:00 – Курган&Agregat

Love Stage

19:30 – 20:30 – Palina

21:30 – 22:30 – Фіолет



Що відомо про фестиваль Zaxisfest

Ціни на квитки

Вхідний квиток на 3 дні коштує 1400 гривень. Абонемент в наметове містечко 15-18 серпня коштує 600 гривень. Абонемент в наметове містечко з 16 по 18 серпня обійдеться вам у 500 гривень. Якщо ви приїхали на власному авто і вам потрібен паркінг, то від 15 по 18 серпня вам доведеться заплатити 750 гривень. На 100 гривень дешевше Zaxidfest обійдеться дешевше тим, хто перебуватиме на фестивалі з 16 по 18 серпня.

Якщо ж вам потрібен лише паркінг, то сума його складатиме 150 гривень. Вхідний квиток на будь-який день фестивалю коштує 900 гривень.

Наметове містечко

Територія наметового містечка огороджена та охороняється. Організатори обіцяють: освітлення вночі, паркінг для авто, фудкорти, екстрені служби, станції для зарядки телефонів, в'язку дров кожному жителю, біо туалети та літні душі.