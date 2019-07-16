Zaxidfest-2019: назвали перших хедлайнерів
Одинадцятий Zaxidfest цьогоріч відбудеться з 16 по 18 серпня. Місце проведення незмінне – село Родатичі, що в 40 кілометрах від Львова.
Топовий український фестиваль європейського рівня Zaxidfest вже оголосив багатьох учасників.
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Серед них Фінські рокери Apocalyptica з легендарною програмою Plays Metallica by Four Cellos. Вже відомо, що їхній виступ відбудеться 16 серпня.
Apocalyptica 16 серпня на Zaxidfest
Ще один гучний анонс – гурт Gogol Bordello виступить в Україні вперше за 8 років і стане хедлайнером Головної сцени ZaxidFest 18 серпня.
Gogol Bordelllo 18.08 хедлайнер Головної сцени Zaxidfest
Також на Zaxidfest, вперше в Україні, виступлять британські рокери You Me At Six. Гурт перебуває на піку своєї популярності і має тисячі шанувальників у всьому світі.
You Me At Six на Zaxidfest
Також на Zaxidfest -2019 виступатимуть:
- Cradle of Filth
- Crossfaith
- Lacuna Coil
- FATHERSON
- Noize MC
- AFTER THE BURIAL
- Itchy
- Ляпис 98
- Alyona.Alyona
- Zdob si Zdub
- ЛСП
- Курган & Агрегат
- Воплі Відоплясова
- Vivienne Mort
- Один в каное
- та багато інших.
Квитки на фестиваль можна придбати тут.