Zaxidfest-2019: назвали перших хедлайнерів

Одинадцятий Zaxidfest цьогоріч відбудеться з 16 по 18 серпня. Місце проведення незмінне – село Родатичі, що в 40 кілометрах від Львова.

Топовий український фестиваль європейського рівня Zaxidfest вже оголосив багатьох учасників.

Серед них Фінські рокери Apocalyptica з легендарною програмою Plays Metallica by Four Cellos. Вже відомо, що їхній виступ відбудеться 16 серпня.



Apocalyptica 16 серпня на Zaxidfest

Ще один гучний анонс – гурт Gogol Bordello виступить в Україні вперше за 8 років і стане хедлайнером Головної сцени ZaxidFest 18 серпня.



Gogol Bordelllo 18.08 хедлайнер Головної сцени Zaxidfest

Також на Zaxidfest, вперше в Україні, виступлять британські рокери You Me At Six. Гурт перебуває на піку своєї популярності і має тисячі шанувальників у всьому світі.



You Me At Six на Zaxidfest

Також на Zaxidfest -2019 виступатимуть:

Cradle of Filth

Crossfaith

Lacuna Coil

FATHERSON

Noize MC

AFTER THE BURIAL

Itchy

Ляпис 98

Alyona.Alyona

Zdob si Zdub

ЛСП

Курган & Агрегат

Воплі Відоплясова

Vivienne Mort

Один в каное

та багато інших.

Квитки на фестиваль можна придбати тут.