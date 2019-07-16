Zaxidfest-2019: назвали перших хедлайнерів

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Zaxidfest-2019: список учасників
Zaxidfest-2019: список учасників / zaxidfest.com

Одинадцятий Zaxidfest цьогоріч відбудеться з 16 по 18 серпня. Місце проведення незмінне – село Родатичі, що в 40 кілометрах від Львова.

Топовий український фестиваль європейського рівня Zaxidfest вже оголосив багатьох учасників. 

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Серед них Фінські рокери Apocalyptica з легендарною програмою Plays Metallica by Four Cellos. Вже відомо, що їхній виступ відбудеться 16 серпня. 

Apocalyptica 16 серпня на Zaxidfest
Apocalyptica 16 серпня на Zaxidfest

Ще один гучний анонс – гурт Gogol Bordello виступить в Україні вперше за 8 років і стане хедлайнером Головної сцени ZaxidFest 18 серпня. 

Gogol Bordelllo 18.08 хедлайнер Головної сцени Zaxidfest
Gogol Bordelllo 18.08 хедлайнер Головної сцени Zaxidfest

Також на Zaxidfest, вперше в Україні, виступлять британські рокери You Me At Six. Гурт перебуває на піку своєї популярності і має тисячі шанувальників у всьому світі. 

You Me At Six на Zaxidfest
You Me At Six на Zaxidfest

Також на Zaxidfest -2019 виступатимуть: 

  • Cradle of Filth
  • Crossfaith
  • Lacuna Coil
  • FATHERSON
  • Noize MC
  • AFTER THE BURIAL
  • Itchy
  • Ляпис 98
  • Alyona.Alyona
  • Zdob si Zdub
  • ЛСП
  • Курган & Агрегат
  • Воплі Відоплясова
  • Vivienne Mort
  • Один в каное 
  • та багато інших. 

Квитки на фестиваль можна придбати тут.  

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Теги: Новини України LifeStyle Новини Львова Фестивалі Музика
Джерело: 24 Канал
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