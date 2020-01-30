Зейн Малік презентує новий кліп, який знімали в Києві: відео

Світова попзірка з Британії Зейн Малік, відомий під псевдонімом Zayn представив новий кліп, який знімали в Києві. Відеоробота знята до пісні Flames, яка стала першим релізом виконавця після тривалої паузи.

В листопаді минулого року Zayn презентував новий сингл Flames (Вогонь). Цю роботу співак записував не сам, а спільно із співвітчизником Jungleboi та голландським музичним продюсером і діджеєм R3HAB. Таку колаборацію R3HAB & ZAYN & Jungleboi шанувальники назвали "вогняним хітом". Кліп на пісню був опублікований 30 січня на офіційному ютуб-каналі співака. За годину після публікації він набрав майже 200 тисяч переглядів.

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Пісня Flames – це поєднання ліричної балади, блюзової мелодики і танцювальних попритмів. Композиція отримала чудові відгуки провідних музичних критиків, які також високо оцінили вокальні можливості Zayn, фортепіанне виконання R3HAB та ритміку Jungleboi.



Кадри з кліпу Flames/ Instagram / @Bob Basset



Зі зйомок кліпу Flames/ Instagram / @Bob Basset

Знімали кліп восени минулого року в Києві. Основними локаціями були Національна бібліотека імені Вернадського та недобудований Дарницький вокзал.



Кадри зі зйомок кліпу Flames/ Instagram / @Bob Basset

Режисером роботи став один із найкращих кліпмейкерів Френк Борін, а допомагала його дружина Іванна. Френк працював із такими артистами, як Роберт Земекіс, Стівен Спілберг, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Duran Duran, Backstreet Boys та Bon Jovi.

R3HAB & ZAYN & Jungleboi - Flames: дивитись відео онлайн

У відео можна побачити маски української артстудії Bob Basset. Їхні роботи високо цінують у всьому світі, вони регулярно з'являються у відеокліпах світових зірок та кіно. Френк Борін зазначив, що не сумнівався в результаті співпраці з Bob Basset, адже їхні маски вже з’являлися в багатьох кліпах світових артистів.

Коли ми зустрілися в Києві, Френк розповів мені, що деякий час уже знає про наші маски від своїх приятелів із Лос-Анджелеса. Він роздивився наші роботи й вирішив, що було б чудово попрацювати з Bob Basset. Але для нас є найбільш цінним та важливим, що, коли Борін познайомився з ними наживо, взяв до рук, побачив через камеру, – він залишився задоволеним. Звісно, нас завжди тішить робота зі світовими зірками, але, чесно кажучи, вже не дивує. Таким же чином колись продакшн Рідлі Скотта наполіг, щоб саме наші маски були в його конкурсному фільмі "Паралелі". А особливо приємно, що продакшн LIMELITE, артисти та хореограф – усі українці. Це означає, що ми працюємо абсолютно на світовому рівні,

— розповідає про знайомство з режисером та роботу співзасновник артстудії, художник Сергій Петров.



Вартовий у масці Bob Basset / Instagram / @Bob Basset

Що відомо про артстудію Bob Basset?Bob Basset – українська артстудія, що створює артоб'єкти з різних матеріалів. Bob Basset створював маски та інші вироби для багатьох світових брендів та зірок, зокрема для будинку моди Givenchy. Про студію писали: The New York Times Style Magazine, WAD magazine, Playboy, Vogue International. Насамперед студія відома своїми масками: демонів, супергероїв, зомбі та інших. Загалом, артстудія за роки роботи виготовила близько 1000 масок.