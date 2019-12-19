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Збіднів на 7 мільйонів доларів: згоріла розкішна яхта Марка Ентоні

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/ Instagram / @marcanthony

Популярний американський співак втратив розкішне місце для гучних вечірок. Його яхта, яку виконавець придбав декілька років тому, загорілася у ніч з середи на четвер, 19 грудня, на узбережжі в Маямі. На щастя, на борту судна Марка Ентоні не було, а члени екіпажу не постраждали.

Напередодні Різдва, коли у кожній країні готуються до масштабних святкувань, а знаменитості одне за одним починають привідкривати таємницю новорічних презентів, доля підготувала невтішний подарунок співаку Марку Ентоні. Через пожежу він втратив одну з елітних локацій для зустрічей зі своїми друзями. Про це повідомляє видання CNN

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Для того, щоб погасити пожежу 120-футової яхти, на місце події прибули кілька пожежних бригад зі всього міста. На щастя, полум'я вдалося подолати до того, як вогонь перекинувся на сусідні не менш розкішні судна. Причина пожежі досі залишається невідомою. 

Марк Ентоні цьогоріч виставив яхту на продаж, проте укласти угоду так і не вдалося. Її вартість оцінюють у 7 мільйонів доларів. На борту судна було 5 кают, джакузі та підключення до Інтернету. Співак полюбляв збирати друзів на своїй яхті, а потім ділитися кадрами із запаморочливих вечірок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marc Anthony (@marcanthony)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marc Anthony (@marcanthony)

Що відомо про творчість Марка Ентоні? 

Пісні Марка Ентоні стали відомим мільйонам завдяки його жартівливому виступові на одній з вечірок, де його помітив музичний продюсер Девід Харріс. Спочатку Марк працював тільки на бек-вокалі, а 1991 року Марк разом зі своїм другом записали дебютний альбом "When The Night Is Over". Платівка швидко стала популярною, а композиція "Ride on the Rhythm" навіть змогла посісти вершини хіт-парадів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marc Anthony (@marcanthony)

У другому альбомі "Otra Nota" співак відкрив для себе сальсу. І саме це поєднання аргентинського танго, кубинської румби і самби з карибських островів надовго стало його візитівкою. А хард-рокові мотиви принесли йому справжню популярність.

Четвертий альбом співака, який вийшов в 1997 році, був названий "Кращим латиноамериканським альбомом" за версією журі Греммі. Через два роки Марк Ентоні випустив альбом з англомовними піснями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marc Anthony (@marcanthony)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
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