Збільшені губи і підтяжка обличчя: як би виглядали зірки 20 століття з трендами 2018 року

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Грейс Келлі
Грейс Келлі / Колаж 24 канал

Сучасне ставлення до краси вкрай відрізняється від того, що було навіть пару років тому. Британський художник Мет Мейтленд, який є автором обкладинки посмертного альбому Майкла Джексона, показав підбірку знімків про те, як могли б виглядати знаменитості 20 століття, якби стали популярними у соціальних мережах у 2018 році і слідкували би за останніми б'юті-трендами.

Відфотошоплені фото зірок Мет публікує на своїй сторінці в в Instagram.

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До прикладу, на роботах Мейтленда знаменита акторка Одрі Хепберн і принцеса Діана зображені зі значно збільшеними губами і звуженим носом, а княгиня Монако Грейс Келлі демонструє підтяжку обличчя. Так, за думкою автора, могли б виглядати знаменитості минулого, якби вирішили відповідати сьогоднішнім ідеалам.

Деякі, подивившись цю серію, можуть припустити, що я виступаю проти косметологічних процедур. Але це зовсім не так. Мене завжди захоплювали люди, які доводять красу до крайності. Один з моїх героїв, Майкл Джексон, як відомо, досліджував ідею трансформації зовнішності ще на початку своєї кар'єри,
– розповів художник в інтерв'ю, пише видання Paper.

Пропонуємо подивитися роботи художника Мета Мейтленда:


Одрі Хепберн / Instagram @matmaitland


Принцеса Діана / Instagram @matmaitland


Грейс Келлі / Instagram @matmaitland


Мерилін Монро / Instagram @matmaitland


Елізабет Тейлор / Instagram @matmaitland

Теги: LifeStyle Голлівуд Мистецтво Краса
Джерело: 24 канал
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