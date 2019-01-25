"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль

Сьогодні, 25 січня, свій день народження святкує співачка, тренерка "Голосу країни", заслужена та народна артистка України Тіна Кароль (Тетяна Ліберман). Поп-діві національної естради й іконі стилю виповнилось 34 роки.

З цієї нагоди LifeStyle 24 вирішив розповісти читачам, якими життєвими правилами щодня керується іменинниця.

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1. Перфекціонізм у професії

Співоче ремесло для Тіни Кароль є чи не найважливішим сенсом її життя. Своїй професії вона віддається повністю, встигає не тільки випускати нові пісні чи виступати із сольними концертами, а й розвиває досі не знані таланти, як тренерка проекту "Голос країни".

Це, як переконує зірка, результат не лише майже п’ятнадцяти років її виступів перед публікою, а й бажання себе вдосконалювати: "Я бачу, що виросла за той час, який співаю на сцені. Можу взяти ноту так, як хочу, відчуваю масштаб звуку… Взагалі, музика є важливою для усіх. А що можуть артисти? Вони надихають і стають прикладом, а ще ніколи не здаються".



Тіна Кароль / M&M Photography / 24 канал

Одна з вагомих нагород співачки за останні роки – звання народної артистки України, яке їй присвоїли 22 січня 2017 року. У промові вона вкотре наголосила про головне своє завдання, як музикантки: "Це моя місія – об’єднувати країну, надихати її та берегти народні традиції. Я обіцяю робити це з максимальною силою і любов’ю тим талантом, який мені подарував Бог".

2. Любов усього життя

Чи є хтось милий серцю Тіни Кароль зараз, вона не зізнається. Лише Євгена Огіра (коханий артистки, з яким вона таємно повінчалася у 2008-му році, помер 28 квітня 2013-ого через рак шлунку) виконавиця вважає людиною, якій могла розповідати й досі розповідає все: "Мій чоловік… Я ділюся з ним усім тим, що в мене на душі. Він є і буде моїм головним учителем та найзаповітнішою мрією. Я навіть чую його", – зізнавалась в інтерв’ю "Viva!" співачка.



Тіна Кароль / M&M Photography / 24 канал

А у тизері до фільму "Інтонації" на запитання про стосунки вона відповіла рядками з вірша: "Мій човник пливе, випадкових пасажирів переправляючи. Але щастя так і не знайшла…"

3. Багато зусиль для чудової фігури

У тонусі Тіна Кароль тримає не лише свій голос, а й тіло. Дається це поп-діві української естради нелегко, адже сама вона зізнавалася, що схильна гладшати. Тому й доводиться виконавиці здорово їсти і три-чотири рази в тиждень тренуватися. "Те, як я виглядаю, виражає мій внутрішній стан. Тому достатньо часу приділяю силовим вправам. Ще займаюсь бігом, тенісом, танцями, також плаваю у басейні", – розповідала журналу "Viva!" співачка.



Тіна Кароль / M&M Photography / 24 канал

Щодо харчування, то Тіна віддає перевагу екологічно чистим продуктам, на сніданок обирає вівсянку, а перекушує фруктами або просто п’є воду.

4. Як виховує найважливішого чоловіка?

Десятирічний син Веніамін наразі є головним чоловіком у житті Тіни Кароль. Після трагічної події він став для артистки стимулом жити і рухатись далі. Бачиться з ним зіркова мама нечасто, адже той навчається в одній із приватних шкіл Великобританії.

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Проте під час зустрічей завжди помічає, наскільки він "виростає": "Нещодавно Веніамін почав займатися фехтуванням. Це було його бажання… Дивився Олімпіаду, вболівав за Україну і найбільше був подивований саме нашими фехтувальницями. От тоді і захотів відвідувати секцію. А так мій син ще ходить на барабани й піаніно, грає у футбол та хокей на траві", – хвалиться успіхами своєї дитини співачка.



Тіна Кароль / M&M Photography / 24 канал

Зрештою, результат знань і здобутків Веніаміна – у способі виховання Тіни Кароль. "Кожну іграшку він заслужив. Для нової син повинен принести зі школи нагороди, похвалитись мені чимось ще. На мою думку, коли не змушувати, то й результату не буде", – ділиться вона.