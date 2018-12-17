Здивуйте вчителя подарунком на Новий рік: цікава підбірка

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Здивуйте вчителя подарунком на Новий рік
Здивуйте вчителя подарунком на Новий рік / Pexels : колаж – 24 канал

Напередодні Нового Року багато хто роздумує, що ж подарувати вчителю, щоб порадувати увагою. Звичайно, серед ідей одразу виникають цукерки, шампанське і канцтовари.

Але хіба не банально ось це все? Ми підготували відмінну добірку цікавих пропозицій, щоб здивувався ваш улюблений педагог.

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Ідеї подарунків на Новий рік для вчителя:

1. Подарункове видання книги порадує будь-якого вчителя. Вибирайте, виходячи з вподобань людини або предмета, який він веде.

2. Екскурсія по місту з квестом для вчителів або вчителя з дітьми. Всім буде цікаво дізнатися краще своє місто в такому форматі. У легкій прогулянковій атмосфері і з професійним гідом час пролетить непомітно.

3. Нехай учитель зі своїм класом проведуть час по-новому. Купіть їм квиток на фестиваль блогінгу #VIDEOZHARA і вони разом зможуть завести нові знайомства в компанії блогерів, фанатів і гостей фестивалю, відвідати шоу-програму, взяти участь в розіграші призів, подивитися виступи музикантів.

Подарунки вчителя
Ідеї подарунки на Новий рік для вчителів: підбірка / Pexels

4. Коробка-сюрприз з книгами, солодощами та іншими приємними речами. Чому б не ризикнути і не вручити педагогу такий несподіваний подарунок?

5. Подаруйте квитки в театр на класичну постановку. Тільки завжди беріть 2 квитка на "нейтральні" дати. Це дасть можливість вчителю добре провести вечір в атмосфері мистецтва і творчості.

6. Подарунковий сертифікат з магазину дасть можливість вчителю самому вибрати потрібну річ в асортименті. Наприклад, це може бути Brocard, Butlers або DEKO (в "Епіцентрі").

Нехай саме ваш педагог відчує себе особливим і улюбленим не тільки учнями, а й батьками. Адже саме він вкладає багато сил і знань, щоб з кожної маленької дитини виріс розумний і самостійний дорослий.

Теги: LifeStyle Новорічні свята Поради
Джерело: 24 канал
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