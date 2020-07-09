9 липня культовий актор Том Генкс святкує день народження. Зірковому імениннику сьогодні виповнилось 64 роки. З цієї нагоди журналісти 24 каналу вирішили по-особливому згадати творчість актора, запропонувавши пройти цікавий тест.

Від комедій до драм і трилерів – Тома Генкс за роки своєї кар'єри зумів підкорити весь світ. Його фільми "Форрест Гамп", "Вигнанець", "Врятувати рядового Раяна", "Зелена миля" вже давно стали класикою кінематографу. Та не менші овації кіноманів можуть викликати і нові стрічки за участю зіркового іменинника. У день народження актора 24 канал пропонує перевірити, наскільки добре Ви знаєте творчість Тома Генкса. Спробуйте вгадати відомий фільм за фото актора.

Випробуйте інтуїцію Вгадайте українську зірку за дитячим фото

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