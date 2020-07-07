Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк точно знає, як продемонструвати в кадрі свої принади та щоразу демонструє трендові вбрання. Мережу замилував черговий варіант літнього look, яким похизувалася зірка.

Кадрами зі зйомок знаменитість поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Вона полюбляє показувати шанувальникам свої аутфіти і з радістю робить це ледь не щодня.

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Образ Лесі Нікітюк

Телеведуча показала один із своїх образів, у якому була одягнена під час зйомок десятого сезону програми "Хто зверху?". Леся постала перед камерами у зеленій атласній блузці із зображенням зебр. Вона зав'язала річ знизу, що зробило look більш літнім та додало родзинки. Поєднала блузку із світлими джинсовими мінішортами, хизуючись довгими стрункими ногами.

На шиї у Нікітюк бачимо масивний ланцюг. Волосся вона зібрала у високий хвіст, залишвши чубчик спереду. На обличчі блогерка зробила ніжний макіяж із чорними стрілками на повіках та нюдовою помадою на губах.



Леся Нікітюк у зеленій блузці із зебрами / Instagram / @lesia_nikituk

Також Нікітюк порадувала підписників спільним фото із колегою по знімальному майданчику, телеведучим Сергієм Притулою.



Леся Нікітюк та Сергій Притула / Instagram / @lesia_nikituk