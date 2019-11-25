Зеленський нагородив орденом режисерку стрічки про Голодомор

25 Читать новость на русском
Польська режисерка Аґнєшка Голланд / Instagram /@garethjonesstory

Президент України нагородив орденом княгині Ольги польську сценаристку за висвітлення правди про геноцид українського народу. Аґнєшка Голланд стала режисером історичного трилера "Ціна правди". Фільм вийде на екрани вже 28 листопада, у 71 день народження Аґнєшки Голланд.

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського, режисерку Аґнєшку Голланд відзначено орденом княгині Ольги ІІІ ступення. Цю нагороду вона отримала за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. 

Чому тизер фільму "Яків" про Голодомор спричинив неочікуваний резонанс: думка режисера

70-річна Аґнєшка Голланд розпочинала кар'єру як асистент режисера, співрацюючи з польськими кіносценаристами Кшиштофом Зануссі та Анджеєм Вайдою. 1978 року зняла свій перший фільм "Провінційні актори", який був відзначений на Каннському фестивалі 1980 року. 

Номінантка на премію Оскар за стрічки "Європа, Європа" і "У темряві" Аґнєшка Голланд виступила режисером фільму "Ціна правди", який розповідає про журналіста Гарета Джонса. Він вирушив до Радянського Союзу у 1933 році, аби викрити злочини сталінського режиму. Журналістові вдалось зробити унікальні кадри, які підтверджували моторошні факти масового геноциду.

Зйомки історичного трилера "Ціна правди" відбувалися в Україні на початку весни минулого року.

Як Голодомор та злочини Сталіна показали у кінострічці "Ціна правди": мережу приголомшив трейлер

Найскладніший виклик нам кинула погода. Ми знімали у березні, саме в ті дні, що і Ґарет Джонс мандрував Україною. Мені сказали, що у березні погода досить м'яка, вже не холодно і майже немає снігу. Тож ми уявляли собі кольорову палітру у таких собі іржавих тонах, а потім приїхали – і було десь -15, а то й -20 градусів! Ще й сніг досі лежав. Тож це був найбільший сюрприз – у фізичному сенсі,
– зізналася режисерка Аґнєшка Голланд. 

21 листопада, відбулася прем'єра кліпу української співачки Джамали на пісню "Ціна правди", яка є саундтреком однойменного фільму.

Прем'єра фільму "Ціна правди" запланована на 28 листопада. Кінострічці прогнозують шалений успіх, адже її вже відзначили на престижних фестивалях. Зокрема, автори фільму "Ціна правди" отримали нагороду на 44-му Фестивалі польських художніх фільмів "Золоті Леви".

Дивіться трейлер до фільму "Ціна правди": неймовірне відео

 

Конфіскація незаконного майна чиновників: Зеленський підписав закон
сьогодні
12986
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кіно Голодомор Нагороди Оскар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
сьогодні 16:20 Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
Юлія Турелик 149
"Ідеальна брехня": кішки-мишки на пенсії
сьогодні 14:04 "Ідеальна брехня": кішки-мишки на пенсії
Юлія Ліпенцева 382
Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство
сьогодні 12:31 Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство
Марта Вересюк 542
"Зворотній відлік": фільм про смертельний мобільний додаток
сьогодні 12:05 "Зворотній відлік": фільм про смертельний мобільний додаток
Юлія Ліпенцева 142
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
сьогодні 11:10 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 7063
Новини
Більше новин
Залиште відгук