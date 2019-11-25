Зеленський нагородив орденом режисерку стрічки про Голодомор
Президент України нагородив орденом княгині Ольги польську сценаристку за висвітлення правди про геноцид українського народу. Аґнєшка Голланд стала режисером історичного трилера "Ціна правди". Фільм вийде на екрани вже 28 листопада, у 71 день народження Аґнєшки Голланд.
Згідно з указом президента України Володимира Зеленського, режисерку Аґнєшку Голланд відзначено орденом княгині Ольги ІІІ ступення. Цю нагороду вона отримала за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.
Чому тизер фільму "Яків" про Голодомор спричинив неочікуваний резонанс: думка режисера
70-річна Аґнєшка Голланд розпочинала кар'єру як асистент режисера, співрацюючи з польськими кіносценаристами Кшиштофом Зануссі та Анджеєм Вайдою. 1978 року зняла свій перший фільм "Провінційні актори", який був відзначений на Каннському фестивалі 1980 року.