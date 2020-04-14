Зеленський порадив заняття на карантині: збірки електронних книжок

Сьогодні, 14 березня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців в умовах карантину. Він закликав громадян залишатися вдома як у будні, так і на Великодні свята та порадив електронну бібліотеку для самоізоляції з користю.

Глава держави не лише закликає суспільство свідомо ставитися до умов загальнонаціонального карантину, а й активно ділиться порадами, які допоможуть урізноманітнити дозвілля вдома. Якщо раніше Володимир Зеленський радив навести лад у своєму будинку та зайнятися справою, яку завжди відкладали на потім, то нині наголосив на духовному розвитку.

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Президент у своєму зверненні вказав посилання на три збірки електронних книжок найбільших бібліотек України, які допоможуть вам зробити незабутнім не один вечір.

Традиційна порада, чим зайняти себе на карантині. Ось за цими посиланнями ви знайдете велику збірку електронних книжок з бібліотек України. За різними жанрами та на будь-який смак. Збагачуймося духовно, залишаймося вдома і будьмо здорові. Дорогі українці, бажаю вам 36,6,

– порадив Володимир Зеленський.

Пропонуємо вам слідувати порадам від президента:

Звернення Володимира Зеленського до українців: відео

Станом на 14 квітня в Україні зафіксовано 3 372 випадки зараження COVID-19, 98 пацієнтів померли, ще 119 хворих – одужали. До 24 квітня по всій Україні триває посилений карантин з обов'язковим носінням маски у громадських місцях.