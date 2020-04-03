Земфіра презентувала ліричну пісню "Крим": відео

Популярна російська співачка Земфіра вперше за пів року презентувала нову пісню. Трек і з назвою "Крым" вийшов на її ютуб-каналі та дещо заінтригував прихильників.

Земфіра не порушувала в тесті композиції питання про незаконну анексію півострова, чи будь-які політичні рішення Кремля. Крим вона згадала в ліричній пісні досить побіжно. "Потому что тебя бесит дым. Бесит кашель мой, как у больных. И нам пришлось бы поехать в Крым", – співається у новій композиції Земфіри.

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Що відомо про позицію Земфіри щодо України?Ще з 2015 року співачка Земфіра публічно підтримує Україну. Так, на концерті в Грузії вона накинула на плечі український прапор, викликавши захват у прихильників. Після загострення ситуації на Донбасі Земфіра видалила всі відео зі свого ютуб-каналу, залишивши тільки трек "Океану Ельзи" "Відпусти" у її виконанні.



Водночас у 2016-му під час виступу у Литві артистка попросила фанатів сховати прапори України. "Ви любите не мене, а якусь ідею", – заявила вона.

У мережі заінтриговані, чому композиція отримала назву українського півострова та чи є це своєрідним натяком від Земфіри. Привернуло увагу й те, що це перша авторська пісня співачки за 7 років. Сама Земфіра наразі нічого не коментує, пропонуючи прихильникам насолодитись ліричним треком.

І меломани з радістю виконали пропозицію зірки: всього за добу ролик переглянули понад пів мільйона разів. Цікавим є й те, що Земфіра вимкнула можливість користувачам мережі написати свій відгук про пісню "Крим", тому всі схвальні коментарі вона могла прочитати тільки на своїй інстаграм-сторінці.

Слухайте пісню Земфіри "Крым": аудіо

Земфіра – "Крым": текст пісні

Если ты будешь со мной жить

Я попробую бросить пить

Однозначно брошу курить

Потому что тебя бесит дым

Бесит кашель мой, как у больных

И нам пришлось бы поехать в Крым

Если ты будешь со мной жить

Ты устанешь меня любить

Целоваться и говорить

До начала долгой зимы

Той, что я жду, а ты нет

И очень сложно любить взаймы

Если ты будешь со мной жить

Я совсем перестану петь

Ты не сможешь меня терпеть

Мои нервы, депрессия, мат

Бесконечные злость и боль

И твоя жизнь превратится в ад

Ты не будешь со мной жить

Даже в самом счастливом сне

Даже если бы мы вдруг

Оказались совсем одни

Оказались на самом дне

И считать перестали дни

Потому что у тебя всё есть

Ты хороший друг

Потому что номер мой 36

И слишком много людей вокруг

Так много людей вокруг

Так много людей вокруг

Так много подруг вокруг