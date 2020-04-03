Земфіра презентувала ліричну пісню "Крим": відео
Популярна російська співачка Земфіра вперше за пів року презентувала нову пісню. Трек і з назвою "Крым" вийшов на її ютуб-каналі та дещо заінтригував прихильників.
Земфіра не порушувала в тесті композиції питання про незаконну анексію півострова, чи будь-які політичні рішення Кремля. Крим вона згадала в ліричній пісні досить побіжно. "Потому что тебя бесит дым. Бесит кашель мой, как у больных. И нам пришлось бы поехать в Крым", – співається у новій композиції Земфіри.
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Що відомо про позицію Земфіри щодо України?Ще з 2015 року співачка Земфіра публічно підтримує Україну. Так, на концерті в Грузії вона накинула на плечі український прапор, викликавши захват у прихильників. Після загострення ситуації на Донбасі Земфіра видалила всі відео зі свого ютуб-каналу, залишивши тільки трек "Океану Ельзи" "Відпусти" у її виконанні.
Водночас у 2016-му під час виступу у Литві артистка попросила фанатів сховати прапори України. "Ви любите не мене, а якусь ідею", – заявила вона.
У мережі заінтриговані, чому композиція отримала назву українського півострова та чи є це своєрідним натяком від Земфіри. Привернуло увагу й те, що це перша авторська пісня співачки за 7 років. Сама Земфіра наразі нічого не коментує, пропонуючи прихильникам насолодитись ліричним треком.
І меломани з радістю виконали пропозицію зірки: всього за добу ролик переглянули понад пів мільйона разів. Цікавим є й те, що Земфіра вимкнула можливість користувачам мережі написати свій відгук про пісню "Крим", тому всі схвальні коментарі вона могла прочитати тільки на своїй інстаграм-сторінці.
Слухайте пісню Земфіри "Крым": аудіо
Земфіра – "Крым": текст пісні
Если ты будешь со мной жить
Я попробую бросить пить
Однозначно брошу курить
Потому что тебя бесит дым
Бесит кашель мой, как у больных
И нам пришлось бы поехать в Крым
Если ты будешь со мной жить
Ты устанешь меня любить
Целоваться и говорить
До начала долгой зимы
Той, что я жду, а ты нет
И очень сложно любить взаймы
Если ты будешь со мной жить
Я совсем перестану петь
Ты не сможешь меня терпеть
Мои нервы, депрессия, мат
Бесконечные злость и боль
И твоя жизнь превратится в ад
Ты не будешь со мной жить
Даже в самом счастливом сне
Даже если бы мы вдруг
Оказались совсем одни
Оказались на самом дне
И считать перестали дни
Потому что у тебя всё есть
Ты хороший друг
Потому что номер мой 36
И слишком много людей вокруг
Так много людей вокруг
Так много людей вокруг
Так много подруг вокруг