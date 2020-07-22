Захоплення заручників в Луцьку спричинило чималий резонанс як у вітчизняних ЗМІ, так і в закордонних. Наразі терорист, який назвав себе Максим Плохой, заарештований та очікує на покарання. А от українці з великою цікавістю почали вивчати фільм "Земляни", який прозвучав у вимогах луцького нападника.

У мережі є україномовна версія фільму "Земляни", перекладом якої займалась організація "Єдина планета". 24 канал поцікавився в її очільника та відомого зоозахисника Павла Вишебаби, які головні меседжі проголошує документальна стрічка та чому її ідеї розбіжні з тим, що відбувалось у Луцьку 21 липня.

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"Земляни" уже упродовж 15 років залишається одним з найпопулярніших фільмів у жанрі документалістики. Які ідеї автори стрічки закладали у цей проєкт?

– Цей фільм зняв у 2005 році режисер Шон Монсон. Автором озвучки був оскароносний актор Хоакін Фенікс, який безкоштовно зробив це. Також саундтреки записав Moby. Всі автори є зоозахисниками. І головний меседж – показати правду про те, як людство поводиться з тваринами у сфері розваг, харчуванні, виробництві одягу тощо.

– Це така світоглядна філософська документальна кінострічка, в якій не просто показуються певні кадри, а автори висловлюють своє ставлення до дискримінації за видовою ознакою. І порівнюється це з расизмом, дискримінацією за гендерною ознакою, сексизмом. Тобто ставиться питання: "Що таке гуманність і де вона закінчується? Що таке дискримінація і, знову ж таки, де вона закінчується?"

– Раніше ще 100 років тому було нормально дискримінувати людей, наприклад, з темним кольором шкіри. Потім всі зрозуміли, що ці люди так само страждають, відчувають біль, втомлюються, як і інші. Так само постає питання про тварин: вони ж страждають, відчувають біль, втомлюються від експлуатації. І наскільки гуманно експлуатувати їх? Ось це головний меседж фільму і закінчується він на тому, що ми повинні зупинити дискримінацію за видовою ознакою та етично і гуманно ставитись до тварин.

Дивіться трейлер до фільму "Земляни": відео 18+

– Ця стрічка не потребує додаткової реклами. "Земляни" – один з найвідоміших документальних фільмів за всю історію цього жанру. Він отримав багато нагород. Чимало відомих людей закликали подивитись відео, тому це не є якась пересічна стрічка, яку ніхто досі не знав.

"Земляни" вже 15 років впливають на свідомість людей, їхню гуманність і дійсно спонукають людей більш шанобливо ставитись до тварин.

– Ми одразу зробили заяву з проханням не асоціювати зоозахисників із злочинцем. Фільм не має бути демонізованим.

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– Головна ідея фільму – співчуття, милосердя до всіх живих істот, наділених свідомістю, наділених нервовою системою.

Насилля, яке спричинив терорист до цих заручників, – це повна протилежність цьому фільму. Немає нічого спільного між співчуттям та утримуванням людей, вимаганням через насилля якихось дій від президента, депутатів, чиновників і т.д. Насилля не можна зупинити, примножуючи насилля.

Що сталось у Луцьку. Терорист Максим Кривош захопив рейсовий автобус із 13 людьми. Заручників тримали у полоні упродовж майже 12 годин. Головною вимогою терориста були записи від релігійних та політичних діячів відео, в якому вони мали назвати себе "терористами в законі". Окрім цього, Володимир Зеленський мав закликати всіх дивитись фільм "Земляни". Тільки після того, як Президент України виконав вимогу терориста, він відпустив заручників та здався поліції.



Максим Кривош був озброєний пістолетом та гранатами. Також він заявляв, що заклав вибухівку в іншому людному місці та детонує її в разі штурму. Наразі правоохоронці затримали спільників терориста, а на самого Максима Кривоша очікує суд.



Автобус, у якому терорист утримував заручників / Фото Нацполіція

Як іноземні зоозахисники відреагували на захоплення автобуса в Луцьку? І чи знають про ситуацію творці фільму "Земляни"?

– Звісно, це суперечить ідеям фільму "Земляни". Ми говорили з американськими зоозахисниками, повідомили про цю ситуацію. Можу сказати, що автори фільму також знали про все, адже американські ЗМІ вже написали про інцидент. Вони поки утримуються від будь-яких публічних коментарів. Автори, м'яко кажучи, були дуже стурбовані цією всією ситуацією.

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– Американські колеги, зоозахисники, які організовували чимало акцій в Лос-Анджелесі та по інших містах США, були стурбовані тим, що стрічка може отримати негативний шлейф через терориста. Вони підтримали заяву, що ми виступаємо проти таких дій. Ми діємо тільки в законний спосіб.

Які фільми, крім "Земляни", можна порекомендувати для перегляду тим людям, які хочуть більше дізнатись про питання захисту тварин?

Фільм "Земляни" категорично заборонений для перегляду дітям, вагітним жінкам і людям з нестійкою психікою, адже там багато сцен жорстокості.

– Можу порадити фільми, які підходять для більш широкої аудиторії. До прикладу, "Велика рогата змова", "Домінування", "Щось нездорове". Всі ці фільми мають український дубляж та доступні для перегляду на ютуб-каналі ГО "Єдина планета".