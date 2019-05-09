Зейн Малік переспівав культову пісню з "Аладдіна": відео

Компанія Disney зняла фільм про популярного дитячого героя з мультфільмів Алладіна, режисером якого виступив знаменитий Гай Річі. Світова прем'єра запланована на 22 травня, а в Україні – 23 травня. Напередодні з'явився кліп, у якому музикант Зейн Малік (Zayn) і Жавія Уорд (Zhavia Ward) переспівали культову пісню A Whole New World.

Зазначається, що пісня A Whole New World залунає в кінці разом з титрами, а не під час фільму.

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Відомо, що у кінострічку включені сцени з оригінального мультфільму. До прикладу, казковий політ Аладдіна і Жасмин на килимі-літаку.

Опис фільму: кінострічка розповідає історію вуличного злодія Аладдіна, який мріє колись одружитись з принцесою Жасмін. В цей час підступний Джафар вирушив на пошуки чарівної лампи з Джином. Однак знайти таємну печеру та відкрити її під силу тільки Аладдіну. Через це злодій стає мішенню для лиходія.

ZAYN, Zhavia Ward – A Whole New World: дивіться відео

Пропонуємо згадати знаменитий момент з популярного мультфільму, коли Аладдін співав пісню A Whole New World своїй коханік Жасмін.

Дивіться епізод з мультфільму "Аладдін": відео

Перший трейлер опубліковано на офіційному каналі Walt Disney Studios в YouTube 12 березня. Головні ролі у фільмі зіграли Мена Массуд, Наомі Скотт і Вілл Сміт.

"Аладдін": дивитись трейлер фільму онлайн