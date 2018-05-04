Зейну Маліку – 26: найкращі пісні британського співака

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Зейн Малік
Зейн Малік / www.gettyimages.com

Популярний британський співак Зейн Малік святкує свій день народження 12 січня. Талановитому артисту, який також кілька разів завойовував статус "Найстильнішого чоловіка Британії" за версією читачів GQ, виповнюється 26 років.

Безумовно, Зейн Малік став одним з найпопулярніших виконавців – його композиції знаходять місця у серцях мільйонів шанувальників у всьому світі. Крім того, хлопець ще й прославився гучним романом з супермоделлю Джіджі Хадід.

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Про їхнє кохання заговорили в листопаді 2015 року, згодом пара з’являтись разом на світських заходах. У грудні 2016 року навіть були чутки про заручини зірок, однак, за інформацією ЗМІ, дівчина відмовила співаку, бо не хотіла поспішати з одруженням. А в березні 2018 після трьох років стосунків пара офіційно повідомила про розставання. Вкінці квітня Джіджі та Зейн вирішили відновити стосунки. Але західні ЗМІ почали повідомляти про те, що Джіджі і Зейн вкотре вирішили припинити стосунки.

Професійне життя артиста почалося ще до його повноліття. Першими кроками у музичній кар'єрі Маліка стала участь у гурті One Direction в 2010 році. У 2015 Малік будує сольну кар'єру. Дебютним синглом стала композиція Pillowtalk і кліп за участю Джіджі Хадід. Прем'єра Pillowtalk відбулася в кінці січня 2016 року, а вже в лютому зайняла перший рядок в Billboard Hot 100. Разом з цим, співак став першим британським виконавцем, який відразу очолив перше місце в чарті США.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zayn Malik (@zayn)

Найвідомішою піснею стала Dusk Till Dawn, яку Малік записав у дуеті зі зі співачкою Сіа. Після цього Forbes назвав композицію потенційним номінантом на премію "Греммі" за краще поп-виконання дуетом або групою. Крім, того, композиція дебютувала на першому рядку світового рейтингу iTunes.

На честь дня народження знаменитості журналісти LifeStyle 24 підготували підбірку найпопулярніших пісень співака.

Топ-5 пісень Зейна Маліка

Dusk Till Dawn

I Don’t Wanna Live Forever

PILLOWTALK

Satisfaction

Let Me

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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