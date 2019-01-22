Згадала навички Лари Крофт: Анджеліна Джолі відвідала скеледром зі своїми дітьми

Зіркова мама намагається провести з дітьми якомога більше часу після того, як вона з Бредом Піттом розв'язали питання опіки. Так, нещодавно 43-річна Анджеліна Джолі засвітилася в розважальному центрі, підкорюючи скеледроми.

Поки в Голлівуді не стихають чутки про роман Бреда Пітта з 43-річною акторкою Шарліз Терон, Анджеліна Джолі виконує обов'язки матері. Так, нещодавно вона була помічена на шопінгу з 15-річним Паксом, потім вона зібрала всіх дітей і вона разом поїхали за продуктами.

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Цього разу Анджеліні Джолі довелося згадати досвід скелелазіння, який вона отримала під час зйомок у фільмі "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць". Зіркова мама зібрала майже всіх дітей і завела їх на скеледром.

На знімках можна побачити, що для активного відпочинку голлівудська акторка обрала просте і зручне вбрання: темні спортивні штани та чорну водолазку. Анджеліні Джолі вдалося дуже вправно справитися з вершинами, тож вона подала хороший приклад своїм дітям. Після цього вона разом з інструктором допомогла освоїти скеледром своїм дітям.



Анджеліна Джолі активно проводить час із дітьми / Instagram / @angelinaj1975



Анджеліна Джолі з донькою в розважальному центрі / Instagram / @angelinaj1975



Зіркова мама показує приклад синові / Instagram / @angelinaj1975