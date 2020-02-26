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Згвалтували і накачали наркотиками: володарка Греммі-2009 Даффі розповіла шокуючу історію

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Співачка Даффі / Getty Images

Валлійська співачка Даффі, яка отримала премію Греммі у 2009 році за найкращий попальбом, розповіла, де вона пропала останніми роками та що з нею сталось, що змусило повністю змінити її життя.

Зірка вперше за багато років розповіла моторошну історію на своїй інстаграм-сторінці. Як виявилось, причиною її зникнення з публічного життя став прикрий випадок, де її зґвалтували, накачали наркотиками та кілька днів утримували в полоні. Дізнатись, що сталось зі співачкою, вирішив журналіст, інтерв’ю якого згодом з’явиться в мережі.

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Багато хто з вас задавався питанням, що трапилося зі мною, куди я зникла і чому. Зі мною зв'язався журналіст, і я розповіла йому все минулого літа. Він був добрий, і мені було так приємно нарешті поговорити. Будь ласка, повірте мені, тепер я в порядку і в безпеці, але мене згвалтували, накачали наркотиками і тримали в полоні протягом декількох днів,
разила зізнанням Даффі.

Артистка додала, що хоч вона і вижила, але відновлення зайняло тривалий час. Лише нещодавно вона "відчула сонячне світло у її серці".

"Звичайно я вижила. Відновлення зайняло час. Але я можу сказати вам, що за останні 10 років, тисячі і тисячі днів я присвятила бажанню знову відчути сонячне світло в моєму серці, і тепер сонце сяє", – наголосила Даффі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений користувачем @duffy

 

Додамо, що наразі інстаграм-публікація Даффі про згвалтування є лише єдиною на її сторінці. Ймовірно, зірка створила власний профіль, щоб розповісти усім правду та повернутись у шоу-бізнес.

Що відомо про Даффі?Найбільшу славу валлійка отримала у 2008 році, коли вийшов її дебютний альбом "Rockferry". Він не лише став бестселером №1 у Великій Британії і хітом США, а виграв "Греммі" у 2009 році. Після цього співачка випустила свій другий альбом Endlessly, але він мав значно менший успіх ніж перший. Останню пісню зірка випустила у 2015 році – Whole Lot of Love, яка стала саундтреком до фільму з Томом Гарді "Легенда" (2015).

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Наркотики Згвалтування
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