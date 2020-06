Герцоги Кембриджські – ідеальна королівська пара, проте їхнє знайомство розпочалося з конфузу. Принц Вільям так хотів познайомитися з Кейт Міддлтон в Сент-Ендрюському університеті, що не втримався на ногах і впав просто перед майбутньою дружиною.

Курйозні подробиці знайомства подружжя розкрили в документальному фільмі William & Kate: Too Good to Be True – "Вільям і Кейт: надто ідеально, щоб бути правдою", який вийшов на телеканалі Channel 5. Історія їхнього кохання розпочалася під час навчання в Сент-Ендрюському університеті. На той час принц Вільям не був позбавлений уваги дівчат, які хотіли закрутити роман з королівським нащадком, проте його серце підкорила саме Кейт Міддлтон.

Герцог Кембриджський довго хотів познайомитися з привабливою студенткою, проте все ніяк не випадало нагоди. І коли обставини нарешті бути сприятливими для першого діалогу, принц Вільям спіткнувся й впав просто до ніг дівчини.

Що за жахливий початок! Ви подумаєте, що я повний невдаха,

– було першими словами онука Її Величності.

Проте на конфуз Кейт Міддлтон відреагувала сміхом. Саме з цього випадку зав'язалася дружба між подружжям, яка переросла в серйозні стосунки. Слід зауважити, що Вільям роками не кликав кохану під вінець й наважився освідчитися їй лише тоді, коли дівчині було 28 років. Таку нерішучість принца Вільяма пояснюють невдалим шлюбом його батьків, який поспіхом уклав принц Чарльз через тиск королівської родини.