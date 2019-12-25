Жакет Майкла Джексона: різдвяний подарунок дочці від Кім Кардашян та Каньє Веста

Світська левиця презентувала в мережі подарунок, який зірковим батькам вдалося придбати для старшої доньки. Шестирічна Норт шалена прихильниця творчості попкороля Майкла Джексона, тому Кім Кардашян та Каньє Вест купили на аукціоні оксамитовий жакет, який дівчинка зможе сміливо одягати.

Напередодні Різдва за традицією родини збираються у дружньому колі, аби разом провести цей святковий вечір. За вечерею близькі обмінюються подарунками. Не втратила нагоди потішити розкішними сюрпризами своїх малюків і багатодітна матуся Кім Кардашян, яка підготувала для найстаршої доньки ексклюзивний подарунок.

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На Різдво Норт отримала чорний оксамитовий жакет, який належав легендарному Майклу Джексону. Піджак був щедро прикрашений дорогоцінним камінням. Аби підтвердити те, що річ дійсно належала попкоролю, Кім опублікувала в інстаграм-сторіс фото в цьому жакеті Майкла Джексона поряд з найвизначнішою зіркою Голлівуду всіх часів Елізабет Тейлор.

Норт дійсно велика фанатка Майкла Джексона. Ми знали, що цей подарунок їй обов'язково сподобається. Вона була дуже вражена сюрпризом,

– розповіла Кім Кардашян.



Жакет Майкла Джексона / Screenshot / Instagram / @kimkardashian



Майкл Джексон та Елізабет Тейлор / Screenshot / Instagram / @kimkardashian

Вартість розкішного подарунка Кім Кардашян не оприлюднила, проте щедрим батькам, які полюбляють балувати своїх дітей, нічого не шкода заради щирих емоцій малюків.