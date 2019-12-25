24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Жакет Майкла Джексона: різдвяний подарунок дочці від Кім Кардашян та Каньє Веста

128 Читать новость на русском
Кім Кардашян з донькою Норт / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця презентувала в мережі подарунок, який зірковим батькам вдалося придбати для старшої доньки. Шестирічна Норт шалена прихильниця творчості попкороля Майкла Джексона, тому Кім Кардашян та Каньє Вест купили на аукціоні оксамитовий жакет, який дівчинка зможе сміливо одягати.

Напередодні Різдва за традицією родини збираються у дружньому колі, аби разом провести цей святковий вечір. За вечерею близькі обмінюються подарунками. Не втратила нагоди потішити розкішними сюрпризами своїх малюків і багатодітна матуся Кім Кардашян, яка підготувала для найстаршої доньки ексклюзивний подарунок. 

Читайте також: Різ Візерспун приголомшила схожістю зі своєю донькою: фото

На Різдво Норт отримала чорний оксамитовий жакет, який належав легендарному Майклу Джексону. Піджак був щедро прикрашений дорогоцінним камінням. Аби підтвердити те, що річ дійсно належала попкоролю, Кім опублікувала в інстаграм-сторіс фото в цьому жакеті Майкла Джексона поряд з найвизначнішою зіркою Голлівуду всіх часів Елізабет Тейлор. 

Норт дійсно велика фанатка Майкла Джексона. Ми знали, що цей подарунок їй обов'язково сподобається. Вона була дуже вражена сюрпризом,
– розповіла Кім Кардашян. 

піджак джексона
Жакет Майкла Джексона / Screenshot / Instagram / @kimkardashian

джексон
Майкл Джексон та Елізабет Тейлор / Screenshot / Instagram / @kimkardashian

Вартість розкішного подарунка Кім Кардашян не оприлюднила, проте щедрим батькам, які полюбляють балувати своїх дітей, нічого не шкода заради щирих емоцій малюків. 

Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
сьогодні
14904
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кім Кардашян Зіркові діти Різдво Майкл Джексон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
24 грудня 13:00 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 17654
23 грудня 20:00 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 5551
23 грудня 19:25 Як доглядати за шкірою обличчя в літаку: підказки дерматолога
Юлія Девда 427
23 грудня 17:30 Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
Юлія Турелик 4247
23 грудня 15:22 "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" – фінал 42-річної історії
Юлія Ліпенцева 823
Новини
Більше новин
Залиште відгук