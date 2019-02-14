Жакет на голе тіло: як зірки перетворюють скромне вбрання у звабливий образ
Дедалі більше знаменитостей демонструють смілий варіант, як можна одягати костюм і виглядати спокусливо у ньому.
До прикладу, саме такий образ підготувала популярна співачка Бейонсе для святкування Дня Святого Валентина.
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Артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram нові знімки, на яких вона позує в обтислому білому жакеті з блискучими вставками і в міні-спідниці з комплекту. Бейонсе підкреслила глибоке декольте ще й намистом з діамантами.
Бейонсе / Instagram / @beyonce
Бейонсе / Instagram / @beyonce
Звабливі образи з жакетом на голе тіло продемонстрували супермоделі Кендалл Дженнер, Розі Хантінгтон-Уайтлі, світська левиця Кім Кардашян та інші знаменитості.
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner