Українська телеведуча у розпал літнього сезону опинилася з робочою поїздкою в Одесі. Катя Осадча приїхала на курорт у прохолодну погоду, тому насолоджувалася морем лише з берега. Для прогулянки вона обрала стильний look, поєднавши джинси з рожевим жакетом.

Зйомки Каті Осадчої охоплюють всю Україну, тому літні подорожі їй забезпечує робота. Зірка приїхала до Одеси, проте сонячне місто зустріло її прохолодою. В інстаграм-профілі ведуча показала фото з прогулянки й довела, що погода не завадила їй насолодитися мальовничими пейзажами.

До теми Катя Осадча відправилася в Одесу: дивовижне фото на тлі моря

Катя Осадча побачила не лише туристичний центр, а й побувала на безлюдному пляжі, де влаштувала пікнік. Вона зізналася, що любить Одесу в будь-яку погоду, тому замість звичних купань у морі з радістю гуляла вуличками міста.

Образ Каті Осадчої

Схоже, купальник зірці й справді не знадобився, адже для прогулянки вона одяглась по-осінньому тепло. На ній широкі джинси з високою талією, які вона поєднала зі стильною смугастою сорочкою блакитного кольору. Яскравою деталлю образу став рожевий жакет з довгими рукавами та великими кишенями. Проте, судячи з фото, навіть у ньому Каті Осадчій було прохолодно на березі моря, тому вона накинула й світлу куртку. Look завершили зручні сандалі ніжно-рожевого кольору з принтом.

Катя Осадча у вітряний день зібрала волосся у хвіст, а обличчя не обтяжувала насиченим макіяжем. Вона з радістю демонструвала свою природну красу на тлі фантастичних морських пейзажів.



Катя Осадча в Одесі / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадча в Одесі / Фото Instagram / @kosadcha