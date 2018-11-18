Жанна Бадоєва дала поради щодо зимового гардеробу: фото

Екс-дружина режисера Алана Бадоєва Жанна, яка з 2015 року перебуває у шлюбі з бізнесменом Василем Мельничином і проживає в Італії, розповіла, що обов'язково потрібно мати у шафі з одягом взимку.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Жанни Бадоєвої, головне це – базові речі у гардеробі.

Не потрібно натягати на себе все, що є в шафі, а досить сірого светра під горло (сірий і бежевий мені подобаються, які поєднуються) і все! Ну ще можна шапку і шарф! І тепло і стильно!

– розповіла вона.

На знімку телеведуча позує у пальто кавового кольору. Жанна додала, що воно рятує її у будь-яку прохолодну погоду.



Жанна Бадоєва / Instagram @zhanna_badoeva



Жанна Бадоєва / Instagram @zhanna_badoeva



Жанна Бадоєва / Instagram @zhanna_badoeva