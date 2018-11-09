Жасмін Тукс голою поніжилась в простинях посеред дивовижного лісу: пікантні фото

"Ангел" білизняного бренду Victoria's Secret розпочала свою казкову відпустку посеред лісів Еквадору. Модель відправилась на відпочинок в п'ятизірковий готель Mashpi Lodge, що розташований посеред густої рослинності.

27-річна американська модель мала достатньо насичений рік – вона знялась у кількох десятках модних фотоісторій, стала учасницею Victoria's Secret Show 2018 у Нью-Йорку та була гостею не однієї світської події. Після католицького Різдва в колі сім'ї вона відправилась у романтичну мандрівку, ймовірно, зі своїм коханим Хуаном Давідом Борреро, з яким зустрічається ще з 2016 року.

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Перші фото з відпочинку темношкіра модель залишила на своїй сторінці в Instagram. Кімната, сповнена затишку і краси, справді вражає. Адже великі панорамні вікна, крізь які видніються соковиті зелені рослини, стильні меблі, що контрастують з приємним та приглушеним світлом, і білі простині, з яких не хочеться вилазити – все це чудово гармоніює між собою та приваблює залишитись тут якнайдовше.

На скільки часу сюди завітала американська модель – наразі невідомо, але її пікантне фото в Instagram вже встигло зачарувати мережу. На ньому Жасмін лежить напівоголеною – на ній присутні лише чорні бікіні, однак струнка фігура змусила залишити прихильників не один захоплений коментар.



Жасмін Тукс в Еквадорі / Instagram / @jastookes

На іншому фото, яке Тукс залишила в Instagram-Stories, вона одягнута в комфортний готельний халат білого кольору, у якому зручно вмостилась на крісло. "Ця кімната...", – поділилась емоціями зірка.



Жасмін Тукс милується краєвидами Еквадору / Instagram-Stories / @jastookes