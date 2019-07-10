Жасмін Тукс похизувалася струнким тілом на відпочинку

Липень – чи не найвдаліший час для відпочинку після насичених робочих буднів. Саме це показує відома американська модель і "ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс. А також вона доводить, що купальники від цього бренду ідеально підкреслюють її ідеальні форми.

Американська красуня з екзотичною зовнішністю ділиться з шанувальниками насиченим вікендом, який вона проводить у Кенії. Однак "насиченим" у плані відпочинку, а не роботи. За словами Жасмін Тукс, вона прилетіла до Східної Африки, аби протестувати нову колекцію купальників Victoria's Secret, у яких вона часто виходить на подіум.

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На свіжому фото, яке з'явилося на особистій сторінці моделі в Instagram, вона постала в образі дівчини, яка, ніби живе, у тропіках. Адже на ній мінімум макіяжу, пляжні аксесуари і звісно, купальний костюм від Victoria's Secret. Бірюзовий бюстгальтер у формі краплин ідеально підкреслив груди Жасмін Тукс і смуглявість її шкіри,а білі бікіні з високою посадкою – довжину ніг моделі.



Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes