Жасмін Тукс продемонструвала довгі стрункі ноги на прем'єрі фільму "Аладдін"

345 Читать новость на русском
Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @zuhairmuradofficial

Знаменита модель і ангел білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс відвідала світський захід, на якому презентувала прем'єру римейка на культовий мультфільм "Аладдін". Перед камерами папараці гаряча американка з'явилася у яскравій-міні сукні.

Прем'єра римейку на мультфільм "Аладдін", над якою працювала студія Disney, відбудеться вже завтра, 23 травня. Проте, як завжди, в переддень світового представлення, для зірок організовують допрем'єрний показ стрічки. Так, вчора, 21 квітня, в голлівудському театрі Ель Капітан зібралося чимало знаменитостей, аби подивитися новий шедевр від Disney.

Читайте також: Розкішна Жасмін Тукс знялася для обкладинки Harper's Bazaar: яскраві фото

У списку запрошених була екзотична американська красуня Жасмін Тукс. Знаменита модель позувала на килимовій доріжці у червоному міні-платті від розкішного бренду Zuhair Murad. 28-річна зірка красиво продемонструвала свої довгі та стрункі ноги, красуючись перед папараці у короткій сукні. Талію моделі підкреслив оксамитовий пояс, однак свої груди, попри гостре V-подібне декольте Жасмін вирішила не показувати.

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @zuhairmuradofficial

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @zuhairmuradofficial

blog_ava
Чи має Андрій Богдан законне право бути головою АП: коментар Мін'юсту
сьогодні
12668
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій
сьогодні 20:03 Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій
1186
"Джон Уік 3": видовищне насилля від Кіану Рівза
сьогодні 11:12 "Джон Уік 3": видовищне насилля від Кіану Рівза
Юлія Ліпенцева 943
"Покемон детектив Пікачу": Раян Рейнольдс в ролі пухнастого покемона
21 травня 11:00 "Покемон детектив Пікачу": Раян Рейнольдс в ролі пухнастого покемона
Юлія Ліпенцева 321
Антирейтинг Євробачення-2019: хто набрав найменшу кількість балів
19 травня 19:32 Антирейтинг Євробачення-2019: хто набрав найменшу кількість балів
6174
Перша річниця весілля принца Гаррі і Меган Маркл: що змінилось у їхньому житті після одруження
19 травня 10:02 Перша річниця весілля принца Гаррі і Меган Маркл: що змінилось у їхньому житті після одруження
Марта Вересюк 1967
Новини
Більше новин
Залиште відгук