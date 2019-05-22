Жасмін Тукс продемонструвала довгі стрункі ноги на прем'єрі фільму "Аладдін"
Знаменита модель і ангел білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс відвідала світський захід, на якому презентувала прем'єру римейка на культовий мультфільм "Аладдін". Перед камерами папараці гаряча американка з'явилася у яскравій-міні сукні.
Прем'єра римейку на мультфільм "Аладдін", над якою працювала студія Disney, відбудеться вже завтра, 23 травня. Проте, як завжди, в переддень світового представлення, для зірок організовують допрем'єрний показ стрічки. Так, вчора, 21 квітня, в голлівудському театрі Ель Капітан зібралося чимало знаменитостей, аби подивитися новий шедевр від Disney.
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У списку запрошених була екзотична американська красуня Жасмін Тукс. Знаменита модель позувала на килимовій доріжці у червоному міні-платті від розкішного бренду Zuhair Murad. 28-річна зірка красиво продемонструвала свої довгі та стрункі ноги, красуючись перед папараці у короткій сукні. Талію моделі підкреслив оксамитовий пояс, однак свої груди, попри гостре V-подібне декольте Жасмін вирішила не показувати.
Жасмін Тукс / Instagram / @zuhairmuradofficial
Жасмін Тукс / Instagram / @zuhairmuradofficial
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