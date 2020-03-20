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Женя Кот з дружиною у романтичному відео показали, як займатись спортом вдома під час карантину

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Женя Кот і Наталія / Instagram / @babkin_official

Український хореограф Женя Кот любить проводити свій час з дружиною, тому під час карантину намагається провести з нею якомога більше час. Навіть домашнім фітнесом подружжя вирішило позайматись разом.

Домашні тренування, які демонструє в інстаграмі Женя Кот та його дружина Наталія Татаринцева, можуть з легкістю повторити всі їхні прихильники. Вправи спрямовані на те, щоб підтримувати гарну фізичну форму в час карантину в Україні.

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"Відзначайте свого партнера і виконуйте все з любов’ю", – зазначив на своїй сторінці 31-річний Кот.

Пара миловидно трималась за руки під час присідань, робила вправи з пресу одночасно та просто обіймала одне одного, адже саме любов і підтримка потрібна у сьогоднішній неспокійний час.

 

Разом з цим Женя Кот не забуває про головні засоби захисту в час пандемії коронавірусу – чоловік придбав захисну маску з цікавим логотипом "Небезпечний". На фотографії хореограф позував зі своїми домашніми улюбленцями – кішками.

 

Додамо, що "спортивну" ініціативу також підтримала і відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко. Жінка на щодень розпланувала усі фітнес-вправи у відеороликах, які може виконати будь-хто в домашніх умовах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Фітнес Краса
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