Скандальний французький актор, який є громадянином Росії, Жерар Депардьє оформив прописку в російському Новосибірську.

Про це повідомила представниця актора Юлія Мосман, пише ТАСС.

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За словами, Мосман, зміна прописки актора пов'язана з "розвитком спільних з регіоном культурних і ділових проектів".

"Депардьє планує займатися циклом документальних фільмів про Росію, присвячених різним регіонам і містам країни", – йдеться у джерелі.

Відтак відомо, що Депардьє не залишиться жити в Сибіру, але планує регулярно відвідувати. Актор прилетів до Новосибірська у неділю, 2 грудня, і подав заяву про оформлення прописки в місті.

Нагадаємо, російське громадянство Депардьє отримав у 2013-му році, але живе у Парижі.



Як відомо, Міністерстві культури України склали список з 567 осіб, які "загрожують національній безпеці України". До цього списку потрапив і французький актор, який відомий своїми антиукраїнськими заявами. Згодом у 2015 році служба безпеки України заборонила в'їзд на територію країни Депардьє строком на 5 років.