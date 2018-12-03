Жерар Депардьє оформив прописку в російському Новосибірську

568
Жерар Депардьє
Жерар Депардьє / www.gettyimages.com

Скандальний французький актор, який є громадянином Росії, Жерар Депардьє оформив прописку в російському Новосибірську.

Про це повідомила представниця актора Юлія Мосман, пише ТАСС.

Читайте також:Скандальний танцівник Сергій Полунін отримав громадянство Росії: фотодоказ

За словами, Мосман, зміна прописки актора пов'язана з "розвитком спільних з регіоном культурних і ділових проектів". 

"Депардьє планує займатися циклом документальних фільмів про Росію, присвячених різним регіонам і містам країни", – йдеться у джерелі.

Відтак відомо, що Депардьє не залишиться жити в Сибіру, але планує регулярно відвідувати. Актор прилетів до Новосибірська у неділю, 2 грудня, і подав заяву про оформлення прописки в місті.

Нагадаємо, російське громадянство Депардьє отримав у 2013-му році, але живе у Парижі. 

Як відомо, Міністерстві культури України склали список з 567 осіб, які "загрожують національній безпеці України". До цього списку потрапив і французький актор, який відомий своїми антиукраїнськими заявами. Згодом у 2015 році служба безпеки України заборонила в'їзд на територію країни Депардьє строком на 5 років.

Теги: LifeStyle Кіно Новини Росії
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
1 грудня 10:02 M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
3672
Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
30 листопада 14:03 Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
Олена Булан 2046
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
29 листопада 10:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 6289
Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
28 листопада 17:36 Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
862
Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
27 листопада 18:16 Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
2659
Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
27 листопада 14:39 Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
1976
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук