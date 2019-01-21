Жертва бодішеймінгу: дизайнери відмовилися одягати співачку Бібі Рексу на премію "Греммі"

Популярна американська співачка албанського походження Бібі Рекса, яка є номінантом у рубриці "Найкращий новий артист" премії "Греммі-2019", зізналася, що багато дизайнерів відмовилися одягнути її через "великий" розмір.

Про це зірка розповіла шанувальникам у короткому відео, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Бібі Рекса заявила, що отримала безліч несправедливих відмов від дизайнерів і fashion-експертів, до яких зверталася.

"Отже, я нарешті була номінована на "Греммі" як "Найкращий новий артист", і це найкрутіша річ в історії. Однак, як з'ясувалося, багато хто з дизайнерів не хочуть одягати мене, тому що я занадто велика. Я попросила свою команду звернутися до кількох модних fashion-експертів, але мені відмовили. Якщо дівчата розміру 6-8 дуже повні, то я навіть не знаю, що вам ще сказати", – зізналася співачка.



Бібі Рекса / Getty Images

Через це знаменитість розлютилася і заявила, що через дискримінацію вона не хоче носити одяг від цих дизайнерів.

Тоді я не хочу носити сукні ваших брендів! Тому що це безумство. Тому що ви стверджуєте, що всі жінки в світі, у яких 8-й розмір і більше не красиві і вони не можуть носити ваші сукні. Якщо я товста, я не можу носити сукні? Чорт забирай, я не хочу носити ваші чортові наряди,

– додала Рекса.



Бібі Рекса / Getty Images

Дивіться відеозвернення співачки Бібі Рекси:

Бібі Рекса – I'm A Mess: дивіться популярний відеокліп співачки

Що таке бодішеймінг?Явище бодішеймінгу виникло декілька років тому з швидким розвитком індустрії краси та з розвитком соціальних мереж. Воно означає критику інших людей за особливості зовнішності, що виходять за межі загальноприйнятих стандартів краси.