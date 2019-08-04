Жертвами розстрілу в Техасі могли стати відомі музиканти з Blink-182

Жорстокий розстріл людей стався в американському місті Ель-Пасо, що в штаті Техас, в ніч на 4 серпня за київським часом. 21-річний Патрік Крузіус прийшов у популярний торговий центр Walmart та почав масово розстрілювати людей. Як виявилось, серед постраждалих міг бути американський панк-рок-гурт Blink-182, який мав там заплановану зустріч з прихильниками.

За словами вокаліста колективу Марка Гоппуса, про стрілянину в торговому центрі вони дізнались під час сніданку. Артисти з гурту Blink-182 якраз збирались покинути готель, щоб зустрітись із прихильниками у Walmart. До комплексу, де відбувався ярмарок, музикантам їхати всього кілька хвилин, тому, якщо б вони швидше покинули готель, могли б стати жертвою стрілка.

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Хто такі Blink-182Гурт, який створили у Каліфорнії троє музикантів – Том ДеЛонг, Скотт Рейнор та Марк Гоппус. Шалену популярність Blink-182 отримали у 1999 році, коли випустили свою платівку Enema of the State. Наступні платівки теж отримували таке ж визнання, а треки гурту потрапляли в престижні хіт-паради. Наразі склад колективу змінився, однак соліст Марк Гоппус і досі очолює колектив.

"Ми якраз завершили сніданок, коли наша охорона повідомила, що в торговому центрі, до якого ми прямували, відбувається стрілянина. Я бачив десятки поліцейських машин на автостраді та вулицях Ель-Пасо, гвинтокрили. Ми повернулися в готель і включили новини, щоб побачити, що відбувається", – розповів Марк Гоппус.

В цілях безпеки артисти досі перебувають у готельному номері та не покидають будівлю. Сам заклад, де зупинився гурт Blink-182 перед концертом, ретельно охороняють. Водночас Маркл Гоппус стверджує, що чув про іншого нападника, який відкрив стрілянину неподалік від торгового центру Walmart.

Ми зачинені в нашому готелі в Ель-Пасо. Щойно оголосили, що є повідомлення про іншого активного стрільця прямо через вулицю, в торговому центрі Basset... В поліції спростували цю заяву. Але ми все ще перебуваємо в готелі. Федеральні агенти чергують біля вхідних дверей до будівлі,

– повідомив Марк Гоппус.

На офіційній сторінці гурту Blink-182 в Twitter заявили, що запланований концерт в Ель-Пасо, який мав відбутись 4 серпня, скасований. Організатори виступу поки не повідомляють, яким чином здійснюватиметься повернення коштів за квитки.

Following today’s terrible tragedy in El Paso we are postponing our Sunday, August 4th show at the UTEP Don Haskins Arena in solidarity with the community. Please stay tuned for further updates coming soon. Sending our love to the entire community of El Paso. — blink-182 (@blink182) 4 серпня 2019 р.

Що відомо про стрілянину в Техасі?

В ніч на 4 серпня в американському Ель-Пасо сталась жорстока стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 20 осіб та постраждали не менш, як 26. Серед потерпілих – люди віком від 2 до 83 років.

Нападником виявився 21-річний Патрік Крузіус, який спеціально приїхав до міста з Далласу. Хлопець навмисно обрав торговий центр, розташований поблизу американо-мексиканського кордону, адже більшість покупців там – жителі сусідньої країни, які приїжджають до міста для шопінгу. У мережі чоловік заявив, що стріляниною захищає свою країну від іноземної "навали". Відтак правоохоронці поки не кваліфікують моторошний напад як теракт, а розслідують злочин як умисне вбивство та, зокрема, на ґрунті ненависті.

Наразі Патріка Крузіуса затримали поліцейські. На арешт хлопця правоохоронцям знадобилась 21 хвилина.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl — KTSM 9 News (@KTSMtv) 3 серпня 2019 р.

Водночас в Ель-Пасо оговтуються від моторошної стрілянини. Люди масово здають кров у найближчих медичних центрах для порятунку постраждалих. Окрім цього, на вулицях міста активізувались волонтери, які годують донорів та дають їм прихисток. На трагедію відреагував Дональд Трамп, який приніс співчуття родичам загиблих та зазначив, що вже переговорив з губернатором штату та пообіцяв повну підтримку з боку федерального уряду.