Жертву хтивого Гарві Вайнштейна звинуватили у брехні: деталі скандалу

Судова тяганина з одіозним голлівудським продюсером Гарві Вайнштейном триває. Десятки зірок заявили, що стали жертвами сексуальних домагань чи зґвалтування, тому служителі Феміди поступово вивчають всі деталі резонансної справи. Днями у Нью-Йорку відбулось чергове засідання, яке відзначилось скандалом.

У залі суду виступила Мімі Галеі – одна з перших, хто наважився розповісти про злочин Гарві Вайнштейна. За інформацією Variety, жінка не стримала своїх емоцій та під час свідчень розплакалась.

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Як відомо, Мімі Галеі була однією з ініціатором порушення кримінальної справи проти продюсера. Суддям вона розповіла, що Гарві Вайнштейн перетворив їхні дружні зустрічі в його квартирі на Мангеттені на сексуальні домагання. Сталось це, за словами жінки, у липні 2006 року, коли продюсер змусив її до інтиму. Мімі Галеі безрезультатно намагалась опиратись.

Він утримував мене на ліжку і займався зі мною оральним сексом. Тоді у мене були критичні дні. Я почувалася жахливо. Я намагалася вибратися і втекти, поки не зрозуміла, що це марно,

– розповіла у сльозах Мімі Галеі.

На це адвокат хтивого продюсера заявив, що вона бреше усім та не підтримує стосунки з Гарві Вайнштейном з жовтня 2017 року, саме відтоді, коли це "перестало бути модно". Свідчення Мімі Галеі викликали недовіру, оскільки юристи знайшли листування її з Гарві Вайнштейном у 2008 році через 2 роки після ймовірного зґвалтування. В електронному листі вона написала: "Чудово бачити вас у Каннах", що свідчило про дружні стосунки між ними. Сама Мімі, яка упродовж всього засідання не стримувала емоцій, пояснила, що так дбала про свою кар'єру.

Окрім цього, суперечності викликали її свідчення про візит Гарві Вайнштейна до її дому. За її словами, продюсер потрапив до помешкання силою, однак слідів зламу не було. Тому Мімі Галеі заявила, що він емоційно змусив відкрити двері. Від такої історії присяжні були дещо здивовані, бо складно було зрозуміти, що насправді відбувалось між Гарві Вайнштейном та його ймовірною жертвою.

Що відомо про справу Гарві Вайнштейна?

Понад 80 жінок звинуватили продюсера Гарві Вайнштейна у сексуальних домаганнях чи зґвалтуваннях. Серед жертв – знамениті акторки Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк, Ешлі Джадд та Ума Турман. Наразі продюсер вміло уникає покарання за свої злочини, оскільки йому вдалось відкупитись від багатьох позивачів. На це він вже витратив 25 мільйонів доларів. Однак є й ті, хто не бажає жодних грошей від Вайнштейна та мріє побачити його за ґратами.