Жінка 14 років фотографувала найстаріші у світі дерева: як вони виглядають
Фотографка із Сан-Франциско Бет Мун роками подорожувала країнами, аби зробити знімки найстаріших у світі дерев. У фотопроекті свої відбитки залишили найдивовижніші дерева, яким сотні, а то й тисячі років.
Мун розповідає, що захоплена зеленими гігантами і відчуває особливий зв'язок із ними, пише A new kind of human.
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"Будучи найбільшими і найдавнішими живими пам'ятками землі, я вважаю, що дерева мають велике значення. Особливо у той час, коли ми намагаємось знайти кращі способи порозумітися з навколишнім середовищем", – зазначила фотографка.
Вона опублікувала свої роботм у книзі "Стародавні дерева: портрети часу".
Алея баобабів // Бет Мун
Каштан // Бет Мун
Ліс Діксі //Бет Мун
"Ваша високість" // Бет Мун
Тисове дерево // Бет Мун
Дуб Королеви Єлизавети // Бет Мун
Ankor Passage // Бет Мун
Каштан у парку Коудрі // Бет Мун
Ліс Квівер // Бет Мун
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