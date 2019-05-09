Жінка 14 років фотографувала найстаріші у світі дерева: як вони виглядають

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Драконове дерево
Драконове дерево / anewkindofhuman.com

Фотографка із Сан-Франциско Бет Мун роками подорожувала країнами, аби зробити знімки найстаріших у світі дерев. У фотопроекті свої відбитки залишили найдивовижніші дерева, яким сотні, а то й тисячі років.

Мун розповідає, що захоплена зеленими гігантами і відчуває особливий зв'язок із ними, пише A new kind of human

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"Будучи найбільшими і найдавнішими живими пам'ятками землі, я вважаю, що дерева мають велике значення. Особливо у той час, коли ми намагаємось знайти кращі способи порозумітися з навколишнім середовищем", – зазначила фотографка. 

Вона опублікувала свої роботм у книзі "Стародавні дерева: портрети часу". 


Алея баобабів // Бет Мун


Каштан // Бет Мун


Ліс Діксі //Бет Мун


"Ваша високість" // Бет Мун


Тисове дерево // Бет Мун


Дуб Королеви Єлизавети // Бет Мун


Ankor Passage // Бет Мун


Каштан у парку Коудрі // Бет Мун


Ліс Квівер // Бет Мун

Фото Бет Мун: дивіться галерею

Всі фото – Beth Moon

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Подорожі
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