Жінка 14 років фотографувала найстаріші у світі дерева: як вони виглядають

Фотографка із Сан-Франциско Бет Мун роками подорожувала країнами, аби зробити знімки найстаріших у світі дерев. У фотопроекті свої відбитки залишили найдивовижніші дерева, яким сотні, а то й тисячі років.

Мун розповідає, що захоплена зеленими гігантами і відчуває особливий зв'язок із ними, пише A new kind of human.

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"Будучи найбільшими і найдавнішими живими пам'ятками землі, я вважаю, що дерева мають велике значення. Особливо у той час, коли ми намагаємось знайти кращі способи порозумітися з навколишнім середовищем", – зазначила фотографка.

Вона опублікувала свої роботм у книзі "Стародавні дерева: портрети часу".



Алея баобабів // Бет Мун



Каштан // Бет Мун



Ліс Діксі //Бет Мун



"Ваша високість" // Бет Мун



Тисове дерево // Бет Мун



Дуб Королеви Єлизавети // Бет Мун



Ankor Passage // Бет Мун



Каштан у парку Коудрі // Бет Мун



Ліс Квівер // Бет Мун

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